Who is calling для Android

Who is calling 1.4 для Android

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Описание Who is calling 1.4 для AndroidОписание   Скачать Who is calling 1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (14,1 Мб) Скриншоты Who is calling 1.4 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Who is calling 1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Who is calling 1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Who is calling - приложение создает рингтоны с озвучкой (с произнесением имени звонящего из контактов) и назначает их соответствующим контактам.

Существенное отличие от других, аналогичных приложений, в следующем:

  • Не возможны никакие проблемы при воспроизведении рингтона с озвучиванием имени звонящего при входящем звонке.
  • Озвучивание входящего звонка не потребляет никаких дополнительных процессорных ресурсов, то есть будет работать даже на самых слабых устройствах.
  • Приложению не требуется быть загруженным для того, чтобы воспроизводился рингтон с озвучиванием имени абонента при входящем звонке. Мало того, программу можно вообще удалить (после того, как она создаст и назначит рингтоны) - и функция озвучивание имени звонящего не пропадет.
  • Озвучивание будет работать и для bluetooth наушников - если только они не обладают собственной функцией информирования о входящем вызове.
  • Приложению не требуется установка или обновления никаких дополнительных программ.

Тем не менее, есть и небольшие минусы:

  • Файлы рингтонов могут занять достаточно много места - до нескольких сотен мегабайт - в зависимости от качества (частоты дискретизации). При частоте дискретизации в 8000 Гц, один файл рингтона занимает около 100кб в формате mp3.
  • Создание рингтонов - достаточно затратный по ресурсам процесс. При 500 контактах может занять до одного часа. При этом будет усиленное потребление энергии устройством - желательно на это время его подключить к зарядному устройству.

Если несколько контактов имеют одно и тоже имя абонента - им будет назначен один и тот же рингтон.

Скриншоты Who is calling:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - Рингтоны
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