Viber 6.8.0.25 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.
Skype Lite 1.4.0.27613 для Android
Облегченная версия популярного мессенджера Skype Lite идеально подойдет для ограниченных сетевых подключений, поможет сэкономить деньги и трафик. Предлагает обмен
EasyCallForwarding 1.3.2 для Android
EasyCallForwarding - удобная программа, позволяющая легко настроить переадресацию входящих вызовов. Виджет на домашнем экране дает возможность быстро включать и
Skype 7.42.0.104 для Android
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в
GeoZilla 3.22.209 для Android
GeoZilla - семейный GPS локатор, который предоставит вам информацию о точном местоположении всех членов вашей семьи и друзей. Выдаст уведомления, когда они посещают
TrustPort Trustee 1.2 для Android
TrustPort Trustee - с помощью этого приложения вы сможете найти потерянный или украденный смартфон. Приложение будет отсылать SMS-сообщения на любой номер, который