Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.

Skype 7.42.0.104 для Android

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в

GeoZilla 3.22.209 для Android

GeoZilla - семейный GPS локатор, который предоставит вам информацию о точном местоположении всех членов вашей семьи и друзей. Выдаст уведомления, когда они посещают

TrustPort Trustee 1.2 для Android

TrustPort Trustee - с помощью этого приложения вы сможете найти потерянный или украденный смартфон. Приложение будет отсылать SMS-сообщения на любой номер, который