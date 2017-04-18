Podcast Go для Android

Podcast Go 2.2.1 для Android

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Описание Podcast Go 2.2.1 для AndroidОписание   Скачать Podcast Go 2.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (9,56 Мб) Скриншоты Podcast Go 2.2.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Podcast Go 2.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Podcast Go 2.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Podcast Go - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно с комфортом прослушивать любимые подкасты. Присутствует более 300 000 подкастов, разбитых по категориям (бизнес, юмор, искусство, образование, здоровье, игры и развлечения, дети и семья, спорт и т.д.). Также имеется сортировка контента по трендам и популярности, доступен встроенный поиск.

Основные возможности программы:

  • более 300 000 подкастов, разбитых на категории;
  • сортировка контента по трендам и популярности;
  • поиск;
  • встроенный проигрыватель;
  • возможность управления воспроизведением из панели уведомления и с экрана блокировки;
  • наличие уведомлений;
  • автоматическая загрузка новых эпизодов;
  • подписки на любимые подкасты;
  • создание собственных списков воспроизведения;
  • сохранение подкастов на карту памяти;
  • возможность импорта OPML файлов;
  • добавление URL-ссылок на трансляции;
  • наличие таймера сна;
  • воможность сохранения истории подкастов;
  • функция запоминания позиции где вы закончили слушать, с возможностью автоматического продолжения воспроизведения с того места.
Скриншоты Podcast Go:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Podcast Go

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