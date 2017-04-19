Fancy Widgets 3.5.6 для Android Fancy Widgets – альтернативные виджеты украсят ваш девайс и проинформируют о важной информации. Можно заменить стандартные часы и виджет погоды, а также использовать Dayz 1.0.6 для Android Хотите знать сколько дней осталось до Нового Года или когда праздновать 10000 дней со дня своего рождения? Тогда скачайте и установите на свой коммуникатор программу MultiTimer 6.4.1 для Android MultiTimer - симпатичный таймер для Android, позволяющий задать несколько таймеров. Можно устанавливать таймеры обратного отсчета на заданный период либо на заданную

Astrid 2.8.7 для Android Astrid - простой и в то же время функциональный планировщик для Android. Позволяет не пропустить важное задание, напомнит о наступлении события. Кроме всего прочего PhoneQ Lite 1.2 для Android PhoneQ Lite - приложение позволяет запланировать телефонные звонки на определенную дату и определенное время. Когда наступает указанный срок, то появляется AShopper 1.0b для Android AShopper - программа для планирования различных покупок. Создается план покупок, по мере выполнения отдельные его пункты отмечаются как "выполненные". Все товары