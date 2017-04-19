Visual Timer для Android

Visual Timer 1.1.1 для Android

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Описание Visual Timer 1.1.1 для AndroidОписание   Скачать Visual Timer 1.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (6,27 Мб) Скриншоты Visual Timer 1.1.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Visual Timer 1.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Visual Timer 1.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Visual Timer - бесплатное и простое в использовании Android-приложение, которое благодаря визуальному отображению таймера поможет пользователям лучше сосредоточиться на поставленных задачах и позволит существенно повысить производительность труда и эффективность управления времени.

Ключевые особенности Visual Timer:

  • Быстрая установка обратного отсчета времени всего одним нажатием.
  • Настраиваемые шаблоны с различными настройками для выполнения задач и перерывов между ними.
  • Возможность изменения направления отсчета времени.
  • Установка собственных рингтонов и цветовых стилей оформления.
  • Запрет отключения экран во время активации таймера.
Скриншоты Visual Timer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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