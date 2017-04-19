FaceApp 1.0.10 для iPhone, iPad
Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен
Adobe Photoshop Lightroom 2.7.3 для iPhone
Adobe Photoshop Lightroom - отличный инструмент, наличие которого дает пользователю возможность в полевых условиях провести базовую коррекцию и обработку отснятого
MSQRD 1.3.5 для iPhone, iPad
MSQRD - забавное приложение, которое поможет вам изменить свою внешность до неузнаваемости, что позабавит друзей и поднимет настроение
VSCO Cam 23.0 для iPhone, iPad
VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений
Фотоколлаж + Фоторедактор InstaFrame (LiPix) 1.9.98 для iPhone, iPad
Фотоколлаж + Фоторедактор InstaFrame (LiPix) - отличный графический инструмент для всех любителей поэкспериментировать со своими фотографиями, создавая интересные
Adobe Illustrator Draw 4.1 для iPhone, iPad
Adobe Illustrator Draw - бесплатное приложение для iOS-устройств, которое позволяет создавать качественные векторные иллюстрации с помощью жестов, а затем отправлять