Autodesk A360 3.1 для iPhone, iPad Описание СКАЧАТЬ ( 118,16 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Autodesk A360 - мобильный инструмент для iPhone, iPad и iPod touch, который позволяет просматривать, комментировать и помечать 2D- и 3D-проекты. Программа поддерживает более 100 форматов файлов САПР, а также дополнительные форматы, что позволяет просматривать рабочие файлы, созданные практически в любой программе. Благодаря приложению вы всегда будете в курсе последних изменений по проекту, где бы вы ни находились — в офисе или на площадке. Возможности Autodesk A360: Просмотр файлов в более чем 50 различных форматах САПР, в том числе AutoCAD (DWG), DWF, Inventor (IPT, IAM, IDW), Revit (RVT), SolidWorks (SLDPRT, SLDASM, ASM), Navisworks (NWD, NWC), CATIA (CATPART, CATPRODUCT), Fusion 360 (F3D) и т. д.

Выгрузка и просмотр проектных файлов из вложений электронной почты.

Выгрузка и просмотр файлов из Dropbox, Box, Google Диска, OneDrive, iCloud, Buzzsaw и т. д.

Изолирование и просмотр свойств объектов.

Навигация по слоям и элементам модели.

Измерение расстояния, угла и площади по точкам на чертеже.

Интуитивно-понятные сенсорные функции навигации по 3D-модели, в том числе зумирование, панорамирование, облет по орбите и поворот.

Проверка и пометка проектов для упрощения совместной работы.

Комментирование проектов и отслеживание изменений.

Отправка приглашений пользователям для участия в текущем проекте и совместной работы над другими проектами.

Документирование хода работ путем выгрузки сделанных фотоснимков с устройства в учетную запись.

Облачное хранилище с поддержкой автономного доступа к данным.

Поддержка работы в автономном и онлайн-режимах, благодаря чему участники проекта всегда могут быть в курсе изменений и обновлений. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Скриншоты Autodesk A360: Статус программы Бесплатная Операционка iOS iOS 8.x, iOS 9.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 1 Разработчик Autodesk Inc. Последнее обновление 20.04.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы CAD ТОП-сегодня раздела "CAD" AutoCAD 360 4.1.2 для iPhone, iPad AutoCAD 360 — бесплатное официальное приложение для просмотра файлов DWG с удобными инструментами создания чертежей и набросков. Присутствует поддержка внешних Отзывы о программе Autodesk A360 Admin Отзывов о программе Autodesk A360 3.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв