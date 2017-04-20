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Autodesk A360 для iOS

Autodesk A360 3.1 для iPhone, iPad

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Описание Autodesk A360 3.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Autodesk A360 3.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (118,16 Мб) Скриншоты Autodesk A360 3.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Autodesk A360 3.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Autodesk A360 3.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Autodesk A360 - мобильный инструмент для iPhone, iPad и iPod touch, который позволяет просматривать, комментировать и помечать 2D- и 3D-проекты. Программа поддерживает более 100 форматов файлов САПР, а также дополнительные форматы, что позволяет просматривать рабочие файлы, созданные практически в любой программе. Благодаря приложению вы всегда будете в курсе последних изменений по проекту, где бы вы ни находились — в офисе или на площадке.

Возможности Autodesk A360:

  • Просмотр файлов в более чем 50 различных форматах САПР, в том числе AutoCAD (DWG), DWF, Inventor (IPT, IAM, IDW), Revit (RVT), SolidWorks (SLDPRT, SLDASM, ASM), Navisworks (NWD, NWC), CATIA (CATPART, CATPRODUCT), Fusion 360 (F3D) и т. д.
  • Выгрузка и просмотр проектных файлов из вложений электронной почты.
  • Выгрузка и просмотр файлов из Dropbox, Box, Google Диска, OneDrive, iCloud, Buzzsaw и т. д.
  • Изолирование и просмотр свойств объектов.
  • Навигация по слоям и элементам модели.
  • Измерение расстояния, угла и площади по точкам на чертеже.
  • Интуитивно-понятные сенсорные функции навигации по 3D-модели, в том числе зумирование, панорамирование, облет по орбите и поворот.
  • Проверка и пометка проектов для упрощения совместной работы.
  • Комментирование проектов и отслеживание изменений.
  • Отправка приглашений пользователям для участия в текущем проекте и совместной работы над другими проектами.
  • Документирование хода работ путем выгрузки сделанных фотоснимков с устройства в учетную запись.
  • Облачное хранилище с поддержкой автономного доступа к данным.
  • Поддержка работы в автономном и онлайн-режимах, благодаря чему участники проекта всегда могут быть в курсе изменений и обновлений.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Autodesk A360:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыCAD
ТОП-сегодня раздела "CAD"
 

AutoCAD 360 4.1.2 для iPhone, iPad

AutoCAD 360 — бесплатное официальное приложение для просмотра файлов DWG с удобными инструментами создания чертежей и набросков. Присутствует поддержка внешних

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Отзывы о программе Autodesk A360

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