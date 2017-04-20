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Autodesk A360 - мобильный инструмент для iPhone, iPad и iPod touch, который позволяет просматривать, комментировать и помечать 2D- и 3D-проекты. Программа поддерживает более 100 форматов файлов САПР, а также дополнительные форматы, что позволяет просматривать рабочие файлы, созданные практически в любой программе. Благодаря приложению вы всегда будете в курсе последних изменений по проекту, где бы вы ни находились — в офисе или на площадке.
Возможности Autodesk A360:
- Просмотр файлов в более чем 50 различных форматах САПР, в том числе AutoCAD (DWG), DWF, Inventor (IPT, IAM, IDW), Revit (RVT), SolidWorks (SLDPRT, SLDASM, ASM), Navisworks (NWD, NWC), CATIA (CATPART, CATPRODUCT), Fusion 360 (F3D) и т. д.
- Выгрузка и просмотр проектных файлов из вложений электронной почты.
- Выгрузка и просмотр файлов из Dropbox, Box, Google Диска, OneDrive, iCloud, Buzzsaw и т. д.
- Изолирование и просмотр свойств объектов.
- Навигация по слоям и элементам модели.
- Измерение расстояния, угла и площади по точкам на чертеже.
- Интуитивно-понятные сенсорные функции навигации по 3D-модели, в том числе зумирование, панорамирование, облет по орбите и поворот.
- Проверка и пометка проектов для упрощения совместной работы.
- Комментирование проектов и отслеживание изменений.
- Отправка приглашений пользователям для участия в текущем проекте и совместной работы над другими проектами.
- Документирование хода работ путем выгрузки сделанных фотоснимков с устройства в учетную запись.
- Облачное хранилище с поддержкой автономного доступа к данным.
- Поддержка работы в автономном и онлайн-режимах, благодаря чему участники проекта всегда могут быть в курсе изменений и обновлений.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app