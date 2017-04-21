Thief Alert 3.1 для iPhone, iPad, iPod
Thief Alert - необычная в своем роде программа. Она помогает предотвратить кражу Вашего iPhone аппарата, если вы по неосторожности забыли его на столе или еще
Disguised Cam 2.0 для iPhone, iPad, iPod
Disguised Cam - приложение представляет собой "скрытую камеру", с помощью которого можно незаметно снимать видео или делать фото. Программа может маскировать свою
Adguard 1.2.1 для iPhone
Adguard - отличный блокировщик рекламы, поддерживающий больше 50 различных фильтров, оптимизированных для Safari, включая фильтр для Рунета. Теперь вы можете забыть,
Keeper 10.6.3 для iPhone, iPad, iPod
Keeper - менеджер паролей и хранитель разнообразных секретных/важных данных таких как данные кредитных карт, пароли к аккаунтам, телефонные номера проституток и
AntiAds 1.1 для iPhone
AntiAds - мощный блокировщик рекламы для iOS. Теперь вы сможете избавиться от назойливой рекламы практически на любых сайтах, а также смотреть видео без раздражающей
Kaspersky Safe Browser 1.8.0 для iPhone, iPad
Kaspersky Safe Browser — браузер для iOS-девайсов, защищающий вас не только от вредоносного кода, фишинговых сайтов и вредоносных ссылок, но и нежелательного