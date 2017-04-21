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Microsoft Authenticator для iOS

Microsoft Authenticator 5.3.3 для iPhone, iPad

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Описание Microsoft Authenticator 5.3.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Microsoft Authenticator 5.3.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (28,22 Мб) Скриншоты Microsoft Authenticator 5.3.3 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Microsoft Authenticator 5.3.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Microsoft Authenticator 5.3.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Microsoft Authenticator позволяет быстро и безопасно подтвердить удостоверение в Интернете для всех учетных записей. В зависимости от типа учетной записи доступны разные функции.

Двухфакторная проверка подлинности дополнительно защищает учетную запись, создавая уровень защиты поверх пароля. Как это работает: добавьте учетную запись Майкрософт или любую другую с двухфакторной проверкой подлинности. Введите пароль, чтобы войти, после чего вас попросят еще раз подтвердить вашу личность. Утвердите уведомление, отправленное в Microsoft Authenticator, или введите код проверки, созданный приложением.

Используйте телефон для входа в личные учетные записи Майкрософт вместо пароля. Зарегистрируйте учетную запись в приложении, после чего вы сможете войти в нее на телефоне. Введите имя пользователя и утвердите уведомление, отправленное в Microsoft Authenticator, а затем укажите секретный код или TouchID.

В организации или учебном заведении попросили установить Microsoft Authenticator при входе в приложение или службу Майкрософт? С помощью созданной учетной записи вы сможете легко и безопасно получить доступ ко многим дополнительным приложениям и службам на устройстве, и для этого не нужно каждый раз входить в систему. Если вам потребуется настроить двухфакторную проверку подлинности для той же учетной записи, вам все равно нужно будет "Добавить новую учетную запись" из приложения и следовать инструкциям ИТ-отдела.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Microsoft Authenticator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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