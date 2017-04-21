Microsoft Authenticator позволяет быстро и безопасно подтвердить удостоверение в Интернете для всех учетных записей. В зависимости от типа учетной записи доступны разные функции.

Двухфакторная проверка подлинности дополнительно защищает учетную запись, создавая уровень защиты поверх пароля. Как это работает: добавьте учетную запись Майкрософт или любую другую с двухфакторной проверкой подлинности. Введите пароль, чтобы войти, после чего вас попросят еще раз подтвердить вашу личность. Утвердите уведомление, отправленное в Microsoft Authenticator, или введите код проверки, созданный приложением.

Используйте телефон для входа в личные учетные записи Майкрософт вместо пароля. Зарегистрируйте учетную запись в приложении, после чего вы сможете войти в нее на телефоне. Введите имя пользователя и утвердите уведомление, отправленное в Microsoft Authenticator, а затем укажите секретный код или TouchID.

В организации или учебном заведении попросили установить Microsoft Authenticator при входе в приложение или службу Майкрософт? С помощью созданной учетной записи вы сможете легко и безопасно получить доступ ко многим дополнительным приложениям и службам на устройстве, и для этого не нужно каждый раз входить в систему. Если вам потребуется настроить двухфакторную проверку подлинности для той же учетной записи, вам все равно нужно будет "Добавить новую учетную запись" из приложения и следовать инструкциям ИТ-отдела.