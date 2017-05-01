ChangeFileInfo для Windows

ChangeFileInfo 1.0.1

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Описание ChangeFileInfo 1.0.1Описание   Скачать ChangeFileInfo 1.0.1СКАЧАТЬ (35 Кб) Скриншоты ChangeFileInfo 1.0.1Скриншоты (1)   Статистика ChangeFileInfo 1.0.1Статистика   Отзывы о ChangeFileInfo 1.0.1Отзывы (0)  
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ChangeFileInfo - это программа предназначенная для изменения даты и времени создания, изменения и открытия файлов.

Возможности программы:

  • Поддержка всей линейки операционной системы Windows.
  • Изменение даты создания, изменения, открытия файла.
  • Изменение времени создания, изменения, открытия файла.
  • Изменения даты и времени как единичного файла, так и файлов в указанной директории.
  • Поддержка логирования изменений даты файла.
Скриншоты ChangeFileInfo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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