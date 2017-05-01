Диагностика для Windows

Диагностика 2.0.1.6

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Описание Диагностика 2.0.1.6Описание   Скачать Диагностика 2.0.1.6СКАЧАТЬ (1,2 Мб) Скриншоты Диагностика 2.0.1.6Скриншоты (6)   Статистика Диагностика 2.0.1.6Статистика   Отзывы о Диагностика 2.0.1.6Отзывы (0)  
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Диагностика - программа, которая позволяет упорядоченно хранить данные психологических обследований, а также дает возможность легко работать и ориентироваться в больших объемах данных (до нескольких десятков тысяч тестируемых, при использовании нескольких десятков методик).

В случае тестирования нескольких десятков человек по нескольким методикам без базы данных можно обойтись. Но когда обследование охватывает несколько сотен или тысяч человек по десяткам методик, совместный анализ данных становится проблемой.

Приложение облегчает и делает эффективнее длительную и регулярную работу с большими объемами данных, а также делает процесс обработки данных простым и удобным. В Диагностике формализованы алгоритмы обработки большинства существующих методик. Вы можете самостоятельно добавить в программу (формализовать) те методики, которыми вы пользуетесь, и программа позволяет сделать это легко. Программа имеет разветвленную систему преобразования данных для отчетов.

Возможности программы:

  • Все данные хранятся в единой иерархической структуре.
  • Пользователи могут сами создавать ключи обработки, которые подходят для большинства существующих психодиагностических методик.
  • В программе реализован механизм экспорта данных в систему MS Excel и автоматическое построение сводной таблицы OLAP, позволяющей строить различные табличные отчеты и диаграммы.
Что нового в Диагностика 2.0.1.6?
  • Добавлен сетевой доступ к базам данных.
  • Добавлена работа со справочниками.
  • Добавлена возможность формирования OLAP отчетов.
  • Новый ключ обработки.
  • Баллы по вариантам ответов.
  • Исправлены ошибки.
  • Улучшена производительность.
Скриншоты Диагностика:

Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программыбаз данных: 2, испытуемых: 25
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний - Базы данных
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