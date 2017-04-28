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Nonstop Chuck Norris для Android

Nonstop Chuck Norris 1.3.6 для Android

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Описание Nonstop Chuck Norris 1.3.6 для AndroidОписание   Скачать Nonstop Chuck Norris 1.3.6 для AndroidСКАЧАТЬ (82,88 Мб) Скриншоты Nonstop Chuck Norris 1.3.6 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Nonstop Chuck Norris 1.3.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Nonstop Chuck Norris 1.3.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Nonstop Chuck Norris – Чак Норрис в своем фирменном стиле сметает на своем пути врагов и крушит препятствия.

Вселенной угрожает опасность и Чак готов выступить на ее защиту. Управление Чаком Норрисом не потребует особых усилий – он и сам может избивать врагов и зарабатывать награды.

Основные особенности игры:

  • Спасите вселенные от врагов.
  • Изучите фирменные приемы Чака.
  • Интересные факты о персонаже.
  • Вооружите Чака подручными средствами.
  • Играйте одним пальцем без лишнего напряжения.
Скриншоты Nonstop Chuck Norris:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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