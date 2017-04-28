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Moto Robot Simulator для Android

Moto Robot Simulator 1.0 для Android

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Описание Moto Robot Simulator 1.0 для AndroidОписание   Скачать Moto Robot Simulator 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (34,61 Мб) Скриншоты Moto Robot Simulator 1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Moto Robot Simulator 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Moto Robot Simulator 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Moto Robot Simulator – боевые роботы готовы выйти на улицы города и выявить победителя.

Сначала робот выглядит как обычный автомобиль с соответствующим управлением: педаль газа, тормоза/заднего хода и руль. После нахождения соперника машина трансформируется в боевой режим.

Атакуйте вражеского боевого робота кнопкой атаки (производятся приемы руками и ногами), для защиты используйте блок. Если вы поклонник боевых роботов и любите сражения до полного поражения соперника, то выходите в зону боевых действий и начинайте поиск врага.

Скриншоты Moto Robot Simulator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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