Moto Robot Simulator – боевые роботы готовы выйти на улицы города и выявить победителя.

Сначала робот выглядит как обычный автомобиль с соответствующим управлением: педаль газа, тормоза/заднего хода и руль. После нахождения соперника машина трансформируется в боевой режим.

Атакуйте вражеского боевого робота кнопкой атаки (производятся приемы руками и ногами), для защиты используйте блок. Если вы поклонник боевых роботов и любите сражения до полного поражения соперника, то выходите в зону боевых действий и начинайте поиск врага.