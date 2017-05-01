OnlineHappy для Android

OnlineHappy 2.4.0 для Android

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Описание OnlineHappy 2.4.0 для AndroidОписание   Скачать OnlineHappy 2.4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3,79 Мб) Скриншоты OnlineHappy 2.4.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика OnlineHappy 2.4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о OnlineHappy 2.4.0 для AndroidОтзывы (0)  
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OnlineHappy - мобильное приложение знакомств, отличительной чертой которого является наличие профессионального психологического теста (валидизированного и используемого психологами в семейном консультировании) для подбора пары.

Совместимость анализируется по семи доменам (хозяйственно-бытовая функция, родительско-воспительная, интимная, внешняя привлекательность, социальная активность, эмоционально-психотерапевтическая функция, личностная идентификация с супругом).

Приложение разработано профессиональными психологами, которые проанализировали другие сайты знакомств, где есть тест совместимости, но они невалидные, а скорее носят маркетинговый характер, нежели помощь в поиске наиболее совместимой пары.

Возможности приложения:

  • Бесплатный расширенный поиск.
  • Встроенная защита от женатых людей, брачных агентов и пошляков.
  • Большой фильтр на непристойные фразы и слова.
  • Гибкие настройки дизайна, можно менять фон страницы.
Скриншоты OnlineHappy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - Здоровье
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