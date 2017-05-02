CCSIO Benchmark - простой в использовании портативный инструмент для тестирования дисков, с помощью которого можно измерить максимальную скорость последовательного чтения/записи данных.

Утилита может использоваться для оценки производительности файловых систем, находящихся на локальных дисках, удаленных сетевых накопителях, а также виртуальных/псевдоустройств, таких как RAM-диски и зашифрованные файловые контейнеры.

Программа не нуждается в установке и требует никаких дополнительных настроек - пользователю необходимо лишь выбрать один из нужных дисков или разделов в выпадающем списке и нажать кнопку "Start". Результаты тестирования могут отображаться как в графическом виде, так и в виде RAW-данных, которые при желании можно сохранить в файл, а скриншотом поделиться с друзьями или коллегами.