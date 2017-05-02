CCSIO Benchmark для Windows

CCSIO Benchmark 1.2.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание CCSIO Benchmark 1.2.0Описание   Скачать CCSIO Benchmark 1.2.0СКАЧАТЬ (217 Кб) Скриншоты CCSIO Benchmark 1.2.0Скриншоты (3)   Статистика CCSIO Benchmark 1.2.0Статистика   Отзывы о CCSIO Benchmark 1.2.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CCSIO Benchmark - простой в использовании портативный инструмент для тестирования дисков, с помощью которого можно измерить максимальную скорость последовательного чтения/записи данных.

Утилита может использоваться для оценки производительности файловых систем, находящихся на локальных дисках, удаленных сетевых накопителях, а также виртуальных/псевдоустройств, таких как RAM-диски и зашифрованные файловые контейнеры.

Программа не нуждается в установке и требует никаких дополнительных настроек - пользователю необходимо лишь выбрать один из нужных дисков или разделов в выпадающем списке и нажать кнопку "Start". Результаты тестирования могут отображаться как в графическом виде, так и в виде RAW-данных, которые при желании можно сохранить в файл, а скриншотом поделиться с друзьями или коллегами.

Скриншоты CCSIO Benchmark:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты - Диагностика, тесты
ТОП-сегодня раздела "HDD утилиты"
 

Victoria 4.47

Victoria - неофициальная версия популярной программы Victoria 4.46b, которая тестирует оборудование непосредственно через порты, на самом низком уровне

HDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash

Victoria 4.46b

Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную техническую информацию о HDD, FDD, CD/DVD, USB/Flash/SCSI накопителей

Acronis Disk Director 12 Build 12.0.3270

Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в себя набор основных операций: от создания и разбиения томов и

CrystalDiskInfo 7.0.5

CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые поддерживают технологию S.M.A.R.T. Производит подробную диагностику и

HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3

HP USB Disk Storage Format Tool - небольшая утилита для форматирования и создания загрузочного USB-диска. Поддерживает форматы NTFS, FAT, FAT32. Помогает обновить и

скачать Adguard

Отзывы о программе CCSIO Benchmark

Admin

Отзывов о программе CCSIO Benchmark 1.2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 