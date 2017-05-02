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App Cloner для Android

App Cloner 1.4.2 для Android

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Описание App Cloner 1.4.2 для AndroidОписание   Скачать App Cloner 1.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (4,38 Мб) Скриншоты App Cloner 1.4.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика App Cloner 1.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о App Cloner 1.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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App Cloner - удобный инструмент для смартфонов и планшетов на платформе Android, с помощью которого можно создавать дубликаты приложений, установленных на мобильном устройстве, благодаря чему можно с легкостью запускать клиенты социальных сетей и мессенджеров (например Facebook, Twitter или Skype) с разными учетными записями одновременно, получая при этом уведомления как от оригинального приложения, так и от его клона.

Также присутствует возможность осуществлять моддинг приложений, например изменить название приложения и значок, отключить автозапуск программы, резервное копирование, запретить сетевые подключения, а также настроить прочие важные параметры. В премиум-версии доступна функцию клонирования APK-файлов приложений без их предварительной установки.

Следует отметить, что не все приложения могут быть клонированы - некоторые обнаруживают и предотвращают клонирование. Например большинство приложений Google, Evernote, Snapchat, Trello, Viber, WeChat и др. Это связано с тем, что новые приложения подписаны с другим сертификатом. Для обновления клонированных приложений необходимо использовать параметр "Обновить клон" и установить новый клон поверх старого клона. Это позволяет сохранить данные и настройки клонированного приложения.

Скриншоты App Cloner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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