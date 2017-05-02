Microsoft To-Do для Android

Microsoft To-Do 1.4.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Microsoft To-Do 1.4.0 для AndroidОписание   Скачать Microsoft To-Do 1.4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (11,63 Мб) Скриншоты Microsoft To-Do 1.4.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Microsoft To-Do 1.4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft To-Do 1.4.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Microsoft To-Do - простой и удобный в использовании планировщик и менеджер задач от компании Microsoft. Благодаря продуманному интерфейсу и наличию набора интеллектуальных функций, с ним можно без проблем планировать задачи и создавать простые списки текущих дел, устанавливать напоминания и следить за рабочим процессом на протяжении дня.

Присутствует возможность выделять самые важные текущие задачи, не забывая при этом про свои рутинные обязанности. Приложение синхронизирует данные на телефоне и компьютере, поэтому список дел будет всегда у вас под рукой.

Ключевые особенности приложения:

  • Добавляйте, планируйте и распределяйте свои задачи прямо в пути.
  • Задавайте напоминания и даты выполнения для важных дел.
  • Установите повторные сроки для задач, которые нужно выполнять каждый день, неделю или месяц.
  • Возможность добавления заметок к задачам.
  • Маркировка списков разными цветами.
  • Наличие настраиваемых тем оформления.
  • Заметки, напоминания, даты выполнения и пр.
  • Наличие интеллектуальной функции "Предложения".
  • Поддержка синхронизации данных на различных устройствах и многое другое.
Скриншоты Microsoft To-Do:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

ClockSync 1.2.6 для Android

ClockSync - утилита для синхронизации часов Android-смартфона с серверами точного времени в интернете. Поддерживается ручная и автоматическая синхронизация. Утилита

Помнить Всё 1.13.1 для Android

Помнить Всё - удобная напоминалка для Android-устройств, которой необходимо просто сказать голосом, что и когда Вам надо напомнить (например "Разбудить меня завтра в

Календарь клева 5.15.0107.01 для Android

Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей

Business Calendar 1.4.9.1 для Android

Business Calendar – новый календарь для вашего устройства с полной поддержкой Google Calendar. Приложение отличается приятным интерфейсом, быстрым поиском,

Scheduler: Pomodoro Timer 2.0.6 для Android

Scheduler: Pomodoro Timer - приложение для Android, которое позволит организовать ваш рабочий график, чтобы действовать с максимальной продуктивностью

Дни рождения 3.2.3 для Android

Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей

скачать Adguard

Отзывы о программе Microsoft To-Do

Admin

Отзывов о программе Microsoft To-Do 1.4.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 