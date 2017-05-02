ClockSync 1.2.6 для Android
ClockSync - утилита для синхронизации часов Android-смартфона с серверами точного времени в интернете. Поддерживается ручная и автоматическая синхронизация. Утилита
Помнить Всё 1.13.1 для Android
Помнить Всё - удобная напоминалка для Android-устройств, которой необходимо просто сказать голосом, что и когда Вам надо напомнить (например "Разбудить меня завтра в
Календарь клева 5.15.0107.01 для Android
Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей
Business Calendar 1.4.9.1 для Android
Business Calendar – новый календарь для вашего устройства с полной поддержкой Google Calendar. Приложение отличается приятным интерфейсом, быстрым поиском,
Scheduler: Pomodoro Timer 2.0.6 для Android
Scheduler: Pomodoro Timer - приложение для Android, которое позволит организовать ваш рабочий график, чтобы действовать с максимальной продуктивностью
Дни рождения 3.2.3 для Android
Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей