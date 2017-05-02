Microsoft To-Do - простой и удобный в использовании планировщик и менеджер задач от компании Microsoft. Благодаря продуманному интерфейсу и наличию набора интеллектуальных функций, с ним можно без проблем планировать задачи и создавать простые списки текущих дел, устанавливать напоминания и следить за рабочим процессом на протяжении дня.

Присутствует возможность выделять самые важные текущие задачи, не забывая при этом про свои рутинные обязанности. Приложение синхронизирует данные на телефоне и компьютере, поэтому список дел будет всегда у вас под рукой.

Ключевые особенности приложения: