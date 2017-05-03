Программы для Windows » Аудио, Звук » Плееры » Resonic Player Beta 0.8.7 build 1521
Resonic Player для Windows

Resonic Player Beta 0.8.7 build 1521

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Resonic Player Beta 0.8.7 build 1521Описание   Скачать Resonic Player Beta 0.8.7 build 1521СКАЧАТЬ (11,13 Мб) Скриншоты Resonic Player Beta 0.8.7 build 1521Скриншоты (4)   Статистика Resonic Player Beta 0.8.7 build 1521Статистика   Отзывы о Resonic Player Beta 0.8.7 build 1521Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Resonic Player - довольно шустрый аудиопроигрыватель, который может похвастаться не только своей производительностью, но при этом и минимальным потреблением системных ресурсов.

Приложение позволяет быстро перемещаться между папками, переключаться между аудио файлами, умеет воспроизводить аудио разных форматов (WAV, AIFF, AIFC, FLAC, APE, ALAC, MP3, M4A, MP4, AAC, MPC, OGG, WMA, MID, IT, XM, S3M, MTM, MOD, а также аудио из видео файлов MP4, WMV, AVI), присутствует встроенный анализатор спектра и многое другое.

Ключевые особенности Resonic Player:

  • Высокая скорость работы за счет поддержки многоядерных процессоров.
  • Минимальное потребление системных ресурсов.
  • Высокое качество звука.
  • Поддержка разнообразных аудиоформатов.
  • Возможность работы с аудио дорожками из видео файлов.
  • Поддержка Drag and drop.
  • Наличие анализатора спектра.
  • Таймер сна.
  • Функция запоминания последней позиции воспроизведения.
  • Поддержка "горячих" клавиш и многое другое.
Скриншоты Resonic Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

KMPlayer 4.1.5.8

KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а также включающий в себя все необходимые для их беспроблемного

AIMP 4.13 Build 1893

AIMP Classic - настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку, "грабить" AudioCD, редактировать тэги, записывать звук с любого аудио

PotPlayer 1.7.1916

Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который предлагает пользователю высокое качество воспроизведения,

VLC Media Player (VideoLAN) 2.2.4

VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести любой медиаконтент. Обладает набором встроенных кодеков,

GOM Player 2.3.14.5270

GOM Player - мощный мультимедиа плеер с поддержкой всех современных видео и аудио форматов. Позволяет проигрывать видео с мобильных устройств и цифровых камер,

Windows Media Player 11 русская версия

Windows Media Player - полностью русифицированная версия мощного медиапроигрывателя от компании Microsoft. Умеет воспроизводить практически любые аудио/видео файлы,

скачать Adguard

Отзывы о программе Resonic Player

Admin

Отзывов о программе Resonic Player Beta 0.8.7 build 1521 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 