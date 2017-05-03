Resonic Player - довольно шустрый аудиопроигрыватель, который может похвастаться не только своей производительностью, но при этом и минимальным потреблением системных ресурсов.
Приложение позволяет быстро перемещаться между папками, переключаться между аудио файлами, умеет воспроизводить аудио разных форматов (WAV, AIFF, AIFC, FLAC, APE, ALAC, MP3, M4A, MP4, AAC, MPC, OGG, WMA, MID, IT, XM, S3M, MTM, MOD, а также аудио из видео файлов MP4, WMV, AVI), присутствует встроенный анализатор спектра и многое другое.
Ключевые особенности Resonic Player:
Высокая скорость работы за счет поддержки многоядерных процессоров.
Минимальное потребление системных ресурсов.
Высокое качество звука.
Поддержка разнообразных аудиоформатов.
Возможность работы с аудио дорожками из видео файлов.
Поддержка Drag and drop.
Наличие анализатора спектра.
Таймер сна.
Функция запоминания последней позиции воспроизведения.