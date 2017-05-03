Today Weather для Android

Today Weather 1.1.9.290417 для Android

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Описание Today Weather 1.1.9.290417 для AndroidОписание   Скачать Today Weather 1.1.9.290417 для AndroidСКАЧАТЬ (14,44 Мб) Скриншоты Today Weather 1.1.9.290417 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Today Weather 1.1.9.290417 для AndroidСтатистика   Отзывы о Today Weather 1.1.9.290417 для AndroidОтзывы (0)  
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Today Weather - красивое и простой в эксплуатации погодный информер для Android-девайсов с наиболее точными местными прогнозами погоды.

Основные возможности Today Weather:

  • Четкое и ясное представление прогнозов.
  • Довольствуйтесь каждым открытием приложения с тысячами прекрасных фото, соответствующих погоде и времени.
  • Будьте готовы ко всему с почасовыми прогнозами и предупреждениями о дожде.
  • Берегите здоровье, следя за загрязнением воздуха и солнечной активностью.
  • Ловите чудесные моменты восходов, закатов и полнолуний, имея сведения о них.
  • И другие полезные данные: фактическая температура, влажность, видимость, точка росы, давление воздуха, скорость и направление ветра.
  • Удобный просмотр погоды в любой точке мира.
  • Создавайте и делитесь изображениями прогнозов со своими друзьями.
  • Отслеживайте прогнозы на ходу прямо из виджета.
  • Ежедневные уведомления с прогнозами.
  • Предупреждения об опасных погодных условиях.
Скриншоты Today Weather:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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Отзывы о программе Today Weather

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