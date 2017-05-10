Студия Эффектов для Windows

Студия Эффектов 4.0

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Описание Студия Эффектов 4.0Описание   Скачать Студия Эффектов 4.0СКАЧАТЬ (113,71 Мб) Скриншоты Студия Эффектов 4.0Скриншоты (2)   Статистика Студия Эффектов 4.0Статистика   Отзывы о Студия Эффектов 4.0Отзывы (0)  
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Студия Эффектов - новый фоторедактор, включающий более 350 потрясающих спецэффектов и фильтров. С ним вы сможете стильно обработать любое изображение, а после сохранить его на компьютере, распечатать или поделиться в социальных сетях.

Уникальные особенности программы:

  • Огромная коллекция встроенных эффектов – более 350 вариантов в 8 категориях.
  • Впечатляющие эффекты – за пару минут! Без фотошопа и других сложных редакторов.
  • Возможность тонкой настройки любого эффекта и создания собственных уникальных стилей.
  • Тематические эффекты, идеально подходящие к сюжету и жанру фотографии: свадебные, детские, пейзажные и т.п.
  • Реалистичная имитация цветных и чёрно-белых плёнок: от начала XX века до 80-х.
  • Обработка снимков в стиле известных фильмов: "Гарри Поттер", "Амели", "Форрест Гамп", "Алиса в стране чудес" и десятки других.

В коллекции программы вы найдете пресеты для выполнения стилизации и винтажной обработки, а также более 40 эффектов для качественного перевода цветного изображения в черно-белое. В редакторе вы сможете обработать пейзажные, свадебные и детские снимки. Эффекты из одноименных групп преобразят фотографии, подчеркнут все достоинства и скроют недостатки.

Скриншоты Студия Эффектов:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 690 руб.
Ограничение в работе программы5 дней, закрыто сохранение
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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