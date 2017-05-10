Студия Эффектов - новый фоторедактор, включающий более 350 потрясающих спецэффектов и фильтров. С ним вы сможете стильно обработать любое изображение, а после сохранить его на компьютере, распечатать или поделиться в социальных сетях.

Уникальные особенности программы:

Огромная коллекция встроенных эффектов – более 350 вариантов в 8 категориях.

Впечатляющие эффекты – за пару минут! Без фотошопа и других сложных редакторов.

Возможность тонкой настройки любого эффекта и создания собственных уникальных стилей.

Тематические эффекты, идеально подходящие к сюжету и жанру фотографии: свадебные, детские, пейзажные и т.п.

Реалистичная имитация цветных и чёрно-белых плёнок: от начала XX века до 80-х.

Обработка снимков в стиле известных фильмов: "Гарри Поттер", "Амели", "Форрест Гамп", "Алиса в стране чудес" и десятки других.

В коллекции программы вы найдете пресеты для выполнения стилизации и винтажной обработки, а также более 40 эффектов для качественного перевода цветного изображения в черно-белое. В редакторе вы сможете обработать пейзажные, свадебные и детские снимки. Эффекты из одноименных групп преобразят фотографии, подчеркнут все достоинства и скроют недостатки.