Discord - абсолютно бесплатный кроссплатформенный голосовой мессенджер и текстовый чат, разработанный специально для геймеров. Данное приложение пригодится любителям игр, так как оно использует минимальный объём системных ресурсов, абсолютно не влияя на показатель FPS.
Ключевые особенности Discord:
Возможность создавать столько серверов, сколько захотите.
Зашифрованный сервер скроет ваш настоящий IP-адрес от посторонних глаз. Вы не будете подвержены DDoS атакам. База, написана на Erlang языке, работает на облачной платформе и имеет защиту от DDoS атак.
Возможность обменяться изображениями, видео и ссылками с вашего ПК или телефона. Discord встраивает большинство медиаплееров непосредственно в чат. GIF анимации активируется только при наведении, чтобы не нагружать ваш процессор.
Голосовой чат, который не замедляет игру.
Минимальное влияние на процессор и отсутствие влияния на производительность в играх.
Простая установка, которая занимает всего 10 секунд и не требует, каких-либо драйверов и странных настроек (может работать даже в браузере).
Легкое управление сервером. Разнообразные права доступа, множество каналов в сочетании с интуитивно понятным интерфейсом делают программу идеальным местом, как для небольших групп, так и для крупных гильдий.
Высокое качество передачи голоса (используется современный джиттер буффера (вариация задержки пакетов), имеется автоматическое регулирование усиления, подавление шума и эха, ослабление системных звуков на Windows и пр).
Возможность добавлять друзей и писать им личные сообщения вне сервера.