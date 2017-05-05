Discord для Windows

Discord 0.0.297

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Discord 0.0.297Описание   Скачать Discord 0.0.297СКАЧАТЬ (50,12 Мб) Скриншоты Discord 0.0.297Скриншоты (6)   Статистика Discord 0.0.297Статистика   Отзывы о Discord 0.0.297Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Discord - абсолютно бесплатный кроссплатформенный голосовой мессенджер и текстовый чат, разработанный специально для геймеров. Данное приложение пригодится любителям игр, так как оно использует минимальный объём системных ресурсов, абсолютно не влияя на показатель FPS.

Ключевые особенности Discord:

  • Возможность создавать столько серверов, сколько захотите.
  • Зашифрованный сервер скроет ваш настоящий IP-адрес от посторонних глаз. Вы не будете подвержены DDoS атакам. База, написана на Erlang языке, работает на облачной платформе и имеет защиту от DDoS атак.
  • Возможность обменяться изображениями, видео и ссылками с вашего ПК или телефона. Discord встраивает большинство медиаплееров непосредственно в чат. GIF анимации активируется только при наведении, чтобы не нагружать ваш процессор.
  • Голосовой чат, который не замедляет игру.
  • Минимальное влияние на процессор и отсутствие влияния на производительность в играх.
  • Простая установка, которая занимает всего 10 секунд и не требует, каких-либо драйверов и странных настроек (может работать даже в браузере).
  • Легкое управление сервером. Разнообразные права доступа, множество каналов в сочетании с интуитивно понятным интерфейсом делают программу идеальным местом, как для небольших групп, так и для крупных гильдий.
  • Высокое качество передачи голоса (используется современный джиттер буффера (вариация задержки пакетов), имеется автоматическое регулирование усиления, подавление шума и эха, ослабление системных звуков на Windows и пр).
  • Возможность добавлять друзей и писать им личные сообщения вне сервера.
  • Настраиваемый оверлей и многое другое.
Скриншоты Discord:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбщение в сети - Утилиты
 Программа Discord отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Общение в сети"
 

RaidCall 8.2.0

RaidCall - популярное приложение для настройки связи у геймеров. Идеально подойдет для командного общения в MMORPG и шутер-играх. Качественный звук, минимальная

Softros LAN Messenger 8.0.1

Softros LAN Messenger - простая и удобная офисная программа для обмена сообщениями в локальной сети любого размера

Shareman 102.3.78.215 / 4.4.0.3.56 beta

Shareman - бесплатная и удобная в использовании программа, которая сочетает в себе мощный менеджер загрузок, файлообменный клиент, каталог файлов и встроенный чат.

Net Speakerphone 4.8 build 100813

Net Speakerphone является очередным клоном программ для общения в локальной сети. Основное предназначение, как видно из названия, это сетевой телефон. Т.е.

Галактика знакомств 7.3

Галактика знакомств - мобильная социальная сеть нового поколения. Живите полноценной виртуальной жизнью в своем мобильном и компьютере! Общение с друзьями, новые

Speaker 2.4

Speaker - программа позволяет легко и без затрат организовать голосовую связь между компьютерами в локальной сети и интернете. Программа разработана на основе

скачать Adguard

Отзывы о программе Discord

Admin

Отзывов о программе Discord 0.0.297 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 