Music Mate для Android

Music Mate 0.7.2 для Android

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Описание Music Mate 0.7.2 для AndroidОписание   Скачать Music Mate 0.7.2 для AndroidСКАЧАТЬ (3,98 Мб) Скриншоты Music Mate 0.7.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Music Mate 0.7.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Music Mate 0.7.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Music Mate - бесплатное Android-приложение, позволяющее пользователю быстро и легко найти видеоклип песни, которую в данный момент воспроизводит аудио плеер. Присутствует поддержка Spotify, Play Music, Pandora и других онлайн или MP3-плееров.

Основные возможности Music Mate:

  • Поиск музыкальных видеоклипов песни, которую вы слушаете, прямо из своего аудио проигрывателя.
  • Наличие функции предварительного просмотра.
  • Список остальных видео выбранного исполнителя с возможностью просмотреть превью или полную версию в YouTube.
  • Сохранение любимых видео, чтобы смотреть их в любое удобное пользователю время.
  • 3 различными режимами отображения найденных видео.
  • Возможность поделиться понравившимися видео с друзьями.
     
Скриншоты Music Mate:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
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