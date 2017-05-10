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Hi Security для Android

Hi Security 2.4.2.767 для Android

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Описание Hi Security 2.4.2.767 для AndroidОписание   Скачать Hi Security 2.4.2.767 для AndroidСКАЧАТЬ (10,12 Мб) Скриншоты Hi Security 2.4.2.767 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Hi Security 2.4.2.767 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hi Security 2.4.2.767 для AndroidОтзывы (0)  
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Hi Security – бесплатный антивирус, который защищает Android-устройство от всех вирусных атак, утечки конфиденциальных данных и обеспечивает безопасность при работе в публичных WiFi сетях.

Антивирусный движок эффективно сканирует и защищает устройство от всех вирусов. Присутствует сканирование по расписанию, возможность блокировки личных приложений с помощью отпечатков пальцев, графического рисунка или PIN-кода, обеспечение безопасности при работе в общедоступных WiFi-сетях и др.

Ключевые особенности программы:

  • Эффективный антивирусный движок.
  • Минимальное потребление системных ресурсов.
  • Возможность блокировки приложений с помощью отпечатков пальцев, графического рисунка или PIN-кода.
  • WiFi Безопасность.
  • Тестирование скорости WiFi-соединения.
  • Наличие функции безопасного просмотра.
  • Настройка списка игнорируемых программ при сканировании.
  • Возможность очистки конфиденциальной информации (история браузеров, поиска, содержимое буфера обмена и пр.).
  • Автоматическое сканирование по расписанию и многое другое.
Скриншоты Hi Security:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСистема - Антивирусы, Spyware
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Отзывы о программе Hi Security

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