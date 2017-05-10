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Pulse Monitor для Android

Pulse Monitor 1.0.3 для Android

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Описание Pulse Monitor 1.0.3 для AndroidОписание   Скачать Pulse Monitor 1.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,13 Мб) Скриншоты Pulse Monitor 1.0.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Pulse Monitor 1.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pulse Monitor 1.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Pulse Monitor - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволяет контролировать пульс с помощью BLE устройств (пульсометров). Присутствует возможность просмотра истории, создание настраиваемых профилей для каждой в отдельности тренировки и многое другое.

Особенности приложения:

  • Просмотр истории.
  • Отображение в течении тренировки максимального/минимального/среднего значения пульса.
  • Наличие настраиваемых профилей для каждой в отдельности тренировки.
Скриншоты Pulse Monitor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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