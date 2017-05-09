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Rival Tactics для Android

Rival Tactics 1.0.4t для Android

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Описание Rival Tactics 1.0.4t для AndroidОписание   Скачать Rival Tactics 1.0.4t для AndroidСКАЧАТЬ (64,41 Мб) Скриншоты Rival Tactics 1.0.4t для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Rival Tactics 1.0.4t для AndroidСтатистика   Отзывы о Rival Tactics 1.0.4t для AndroidОтзывы (0)  
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Rival Tactics – почувствуйте себя командиром непобедимых войск и сокрушайте соперников различными тактическими хитростями.

В вашем распоряжении находится отряд из 8 боевых единиц и вы должны подобрать такую комбинацию войск, что бы воплотить все стратегические планы. Вы предпочитаете командовать маневренными и легкими войсками или тяжелой и бронированной техникой? Воплощайте свои самые безумные стратегии, забрасывайте соперников гранатами или накрывайте артиллерийским огнем.

При возникновении проблем на помощь могут прийти легендарные герои – беспощадный Сатор Хокама, безупречный Дункан Маккракен или безумный Альберт Донатти. Обычных бойцов и их вооружение можно улучшать, впоследствии они могут стать вашим элитным отрядом смерти.

Вступайте во фракцию, и подмога придет от новых друзей и соратников со всего мира. Станьте Верховным Главнокомандующим и в вашем распоряжении станут еще больше войск.

Скриншоты Rival Tactics:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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