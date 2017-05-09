Rival Tactics – почувствуйте себя командиром непобедимых войск и сокрушайте соперников различными тактическими хитростями.

В вашем распоряжении находится отряд из 8 боевых единиц и вы должны подобрать такую комбинацию войск, что бы воплотить все стратегические планы. Вы предпочитаете командовать маневренными и легкими войсками или тяжелой и бронированной техникой? Воплощайте свои самые безумные стратегии, забрасывайте соперников гранатами или накрывайте артиллерийским огнем.

При возникновении проблем на помощь могут прийти легендарные герои – беспощадный Сатор Хокама, безупречный Дункан Маккракен или безумный Альберт Донатти. Обычных бойцов и их вооружение можно улучшать, впоследствии они могут стать вашим элитным отрядом смерти.

Вступайте во фракцию, и подмога придет от новых друзей и соратников со всего мира. Станьте Верховным Главнокомандующим и в вашем распоряжении станут еще больше войск.