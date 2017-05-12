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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Telecapsule - Не любите пропускать важные события? С этим приложением вы будете спокойны — упакуйте ваши задачи, эмоции или воспоминания в капсулу, установите параметр даты и времени доставки себе, своим близким или коллегам по работе и будьте уверены в том, что ничего не пропустите. А если вы любите путешествовать, узнавать что-то новое и делиться впечатлениями или советами – с программой вы сможете привязать свои капсулы к конкретным местам и тем самым придавать им особый характер.



Возможности приложения: Создание посланий в будущее своим близким и друзьям с фото, видео и подарками. Например: поздравить с днем рождении до наступления даты – ваше сообщение придет в нужный день и время.

Возможность использовать приложение в качестве напоминания, таким образом капсула появится и оповестит в нужный момент.

Закладка геокапсул – это капсула привязанная к месту на карте и доступная для открытия в радиусе 50 метров. Удобно устраивать квест или туристический маршрут.

Создание публичных или приватных геокапсул. Таким образом ваши квесты или маршруты по любимым местам могут быть доступны, как отдельным пользователям (приватно), так и всему сообществу (публично).

Присваивать капсулы не только пользователям приложения, но и контактам из телефонной книги, в этом случае получателю поступит SMS-уведомление о доступности капсулы.

Также вы можете найти капсулы от компаний-партнеров установивших капсулы с акциями, баллами и другими вознаграждениями. Следите за своей лентой, чтобы не упустить шанс поймать выигрыш. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app