Clean for VK 2.0.1 для iPhone, iPad
Clean for VK - приложение, которое предназначено для автоматизации очистки страниц пользователей социальной сети ВКонтакте от разнообразного мусора и нежелательного
Рифмы - Словарь русских рифм 3.2 для iPhone, iPad
Рифмы - Словарь русских рифм - генератор рифм, основанный на онлайновом сервисе подбора рифм Rifmovnik.ru, с помощью которого можно быстро подобрать нужную рифму,
Sleepmaker Wildlife Free 5.0.1 для iPhone, iPad, iPod
Sleepmaker Wildlife Free - поможет вам заснуть под приятные для вас звуки, если вы испытываете проблемы со сном. Можно настроить время проигрывания звуков и сам
Metal Detector Pro 1.0 для iPhone, iPad, iPod
Metal Detector Pro - превращает iPhone 3G в металлоискатель. Дополнительные 3 датчика позволяют точно понять в какой стороне находится металлический объект. Работает
eSleep Lite 1.7 для iPhone, iPad, iPod
eSleep Lite - программа может воспроизводить множество звуков, которые пользователь выбирает из списка. Если вас не устраивает засыпание или расслабление под звуки
Sleepmaker Storms Free 6.0.1 для iPad, iPhone, iPod
Sleepmaker Storms Free - слипмейкер. Программа, которая поможет вам заснуть под приятные для вас звуки, если вы испытываете проблемы со сном. Можно настроить время