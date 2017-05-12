Программы для iOS » Хобби, увлечения » другое » Телекапсула – капсула времени 1.6.4 для iPhone, iPad
Телекапсула – капсула времени для iOS

Телекапсула – капсула времени 1.6.4 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Телекапсула – капсула времени 1.6.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Телекапсула – капсула времени 1.6.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (56,64 Мб) Скриншоты Телекапсула – капсула времени 1.6.4 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Телекапсула – капсула времени 1.6.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Телекапсула – капсула времени 1.6.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Telecapsule - Не любите пропускать важные события? С этим приложением вы будете спокойны — упакуйте ваши задачи, эмоции или воспоминания в капсулу, установите параметр даты и времени доставки себе, своим близким или коллегам по работе и будьте уверены в том, что ничего не пропустите.

А если вы любите путешествовать, узнавать что-то новое и делиться впечатлениями или советами – с программой вы сможете привязать свои капсулы к конкретным местам и тем самым придавать им особый характер.

Возможности приложения:

  • Создание посланий в будущее своим близким и друзьям с фото, видео и подарками. Например: поздравить с днем рождении до наступления даты – ваше сообщение придет в нужный день и время.
  • Возможность использовать приложение в качестве напоминания, таким образом капсула появится и оповестит в нужный момент.
  • Закладка геокапсул – это капсула привязанная к месту на карте и доступная для открытия в радиусе 50 метров. Удобно устраивать квест или туристический маршрут.
  • Создание публичных или приватных геокапсул. Таким образом ваши квесты или маршруты по любимым местам могут быть доступны, как отдельным пользователям (приватно), так и всему сообществу (публично).
  • Присваивать капсулы не только пользователям приложения, но и контактам из телефонной книги, в этом случае получателю поступит SMS-уведомление о доступности капсулы.
  • Также вы можете найти капсулы от компаний-партнеров установивших капсулы с акциями, баллами и другими вознаграждениями. Следите за своей лентой, чтобы не упустить шанс поймать выигрыш.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Телекапсула – капсула времени:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Clean for VK 2.0.1 для iPhone, iPad

Clean for VK - приложение, которое предназначено для автоматизации очистки страниц пользователей социальной сети ВКонтакте от разнообразного мусора и нежелательного

Рифмы - Словарь русских рифм 3.2 для iPhone, iPad

Рифмы - Словарь русских рифм - генератор рифм, основанный на онлайновом сервисе подбора рифм Rifmovnik.ru, с помощью которого можно быстро подобрать нужную рифму,

Sleepmaker Wildlife Free 5.0.1 для iPhone, iPad, iPod

Sleepmaker Wildlife Free - поможет вам заснуть под приятные для вас звуки, если вы испытываете проблемы со сном. Можно настроить время проигрывания звуков и сам

Metal Detector Pro 1.0 для iPhone, iPad, iPod

Metal Detector Pro - превращает iPhone 3G в металлоискатель. Дополнительные 3 датчика позволяют точно понять в какой стороне находится металлический объект. Работает

eSleep Lite 1.7 для iPhone, iPad, iPod

eSleep Lite - программа может воспроизводить множество звуков, которые пользователь выбирает из списка. Если вас не устраивает засыпание или расслабление под звуки

Sleepmaker Storms Free 6.0.1 для iPad, iPhone, iPod

Sleepmaker Storms Free - слипмейкер. Программа, которая поможет вам заснуть под приятные для вас звуки, если вы испытываете проблемы со сном. Можно настроить время

скачать Adguard

Отзывы о программе Телекапсула – капсула времени

Admin

Отзывов о программе Телекапсула – капсула времени 1.6.4 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 