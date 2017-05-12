Challegram - неофициальный клиент мессенджера Telegram. В основе программы лежит Telegram Database Library (TDLib) и присутствует оптимизация для 64-разрядных устройств, за счет чего достигается существенный прирост скорости передачи данных, загрузки файлов и самой работы клиента по сравнению с официальной версией.

Кроме скрости приложение может похвастаться отсутствием ограничений при передаче сообщений или медиафайлов, защитой персональных данных, безопасностью общения и возможностью блокировки приложения графическим рисунком.

Основные возможности программы: