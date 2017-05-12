Challegram для Android

Challegram 3.3.343 для Android

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Описание Challegram 3.3.343 для AndroidОписание   Скачать Challegram 3.3.343 для AndroidСКАЧАТЬ (10,03 Мб) Скриншоты Challegram 3.3.343 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Challegram 3.3.343 для AndroidСтатистика   Отзывы о Challegram 3.3.343 для AndroidОтзывы (0)  
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Challegram - неофициальный клиент мессенджера Telegram. В основе программы лежит Telegram Database Library (TDLib) и присутствует оптимизация для 64-разрядных устройств, за счет чего достигается существенный прирост скорости передачи данных, загрузки файлов и самой работы клиента по сравнению с официальной версией.

Кроме скрости приложение может похвастаться отсутствием ограничений при передаче сообщений или медиафайлов, защитой персональных данных, безопасностью общения и возможностью блокировки приложения графическим рисунком.

Основные возможности программы:

  • Высокая скорость работы.
  • Настраиваемый интерфейс и сменные темы оформления.
  • Временные ключи шифрования для каждого соединения в отдельности.
  • Отсутствие лимитов при обмене текстовыми сообщениями и файлами.
  • Возможность блокировки приложения графическим рисунком.
  • Вся переписка надежно шифруется с помощью 256-битного AES шифрования.
  • Возможность создания групповых чатов с большим количеством пользователей (до 5000 участников).
  • Обмен медиа файлами и документами любого типа (.DOC, .MP3, .ZIP, и т.д.).
  • Минималистичный дизайн.
Скриншоты Challegram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Challegram

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