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PhotoGram для Android

PhotoGram 1.3.4 для Android

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Описание PhotoGram 1.3.4 для AndroidОписание   Скачать PhotoGram 1.3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (2,96 Мб) Скриншоты PhotoGram 1.3.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика PhotoGram 1.3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о PhotoGram 1.3.4 для AndroidОтзывы (0)  
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PhotoGram - простое в использовании приложение для просмотра и скачивания фотографий из ВК и Инстаграм.

  • Не требует авторизации. (Можно использовать, даже если вы не зарегистрированы на этих сайтах)
  • Поиск фотографий по названию.
  • Удобный просмотр альбомов.
  • Возможность быстро скачать как целый альбом, так и отдельные фотографии.
  • Добавление пользователей и групп для просмотра новых фото. Не нужно искать и вводить id каждый раз, когда обновляется альбом.
  • Фотографии разных пользователей и групп сохраняются в разные папки. 

Важно! В связи с тем, что приложение не требует авторизации, возможен просмотр только открытых альбомов, а так же фотографий со стены и профиля пользователей, и фотографий только открытых групп.

Внимание!
Приложение использует только контент находящийся в открытом доступе. Не используйте это приложение для сохранения фотографий без разрешения соответствующего владельца. Если вы заметили какой-либо контент в нашем приложении, который нарушает авторские права, сообщите нам об этом, мы удалим это содержимое.

Скриншоты PhotoGram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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