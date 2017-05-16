DroidSheep Guard 3.0 для Android
DroidSheep Guard - программа позволяет защитить ваши аккаунты на Facebook, ebay, Twitter, LinkedIn и прочих. Злоумышленник не сможет их взломать используя вашу
Safe Connect 1.0 для Android
Safe Connect - утилита для Android-смартфонов или планшетов, с помощью которой можно защитить передаваемые данные с помощью шифрования трафика, скрыть свой реальный
Говорящая батарея 3.2 для Android
Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень заряда батареи. В настройках приложения можно выставить, при каких условиях
Orbot 15.2.0 для Android
Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную связку прокси и сети Tor, благодаря чему запускаемые приложения
Google Authenticator 4.74 для Android
Google Authenticator – создает дополнительную защиту вашего аккаунта Google при помощи генерирования кодов двухэтапной аутентификации на смартфоне. При входе в
AirPush Detector 3.2 для Android
AirPush Detector - полезная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет эффективно бороться с рекламой и