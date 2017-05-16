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Privacy Screen для Android

Privacy Screen 1.9.0 для Android

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Описание Privacy Screen 1.9.0 для AndroidОписание   Скачать Privacy Screen 1.9.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,05 Мб) Скриншоты Privacy Screen 1.9.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Privacy Screen 1.9.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Privacy Screen 1.9.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Privacy Screen - необычное приложение, которое призвано защитить вашу конфиденциальность путем скрытия информации на дисплее мобильного устройства от посторонних взглядов, фокусируя внимание пользователя только на выделенной области. Например это будет очень удобно в общественном транспорте, что позволит отсеять людей, читающих через ваше плечо личную переписку.

Программа затемняет экран, оставляя открытой лишь ту область, которую выберет пользователь. Можно настраивать форму отображаемой области, ее размер, а также регулировать степень затемнения экрана.

Особенности приложения:

 

  • Защита конфиденциальности.
  • Скрытие именно той части экрана, где отображается конфиденциальный контент, сообщения, приложения или чаты.
  • Возможность изменять положение и форму отображаемой области.
  • Регулировка степени затемнения экрана.
  • Утилита также может использоваться в качестве ночного режима и театрального режима в качестве экранного диммера для защиты глаз от чрезмерной яркости.
Скриншоты Privacy Screen:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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