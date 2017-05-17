2048++7 для Android

2048++7 1.1.2 для Android

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Описание 2048++7 1.1.2 для AndroidОписание   Скачать 2048++7 1.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (2,67 Мб) Скриншоты 2048++7 1.1.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика 2048++7 1.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о 2048++7 1.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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2048++7 - классическая головоломка 2048, в которой необходимо перемещать и объединять плитки с числами, чтобы достичь числа 2048.

Присутствует три уровня сложности в зависимости от размера игрового поля, и в качестве бонуса имеется разновидность игры - 7 цветов, в которой необходимо перемещать и объединять цветные ячейки, проводя по экрану вправо, влево, вверх или вниз. Нужно собрать в одну ячейку все семь цветов. Такая ячейка получает номер 1.

Ячейки с одинаковыми номерами при соприкосновении объединяются. Например 1 + 1 становится 2, 2 + 2 становится 4, и так далее. При этом начисляются баллы - 1, 2, 4 и так далее.

Имеется встроенная справка, возможность скрывать статус бар, активировать темную тему оформления и пр.

Скриншоты 2048++7:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЛогические - Головоломки
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Отзывы о программе 2048++7

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