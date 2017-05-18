NoMoreCry Tool - небольшая бесплатная утилита, которая предотвращает выполнение вредоносного кода WannaCry 2.0. Данный зловред использует уязвимость, описанную в бюллетене безопасности MS17-010 и комбинацию эксплойтов EternalBlue / DoublePulsar, которые позволяют атаковать другие уязвимые системы Windows в одной и той же сети.

После проникновения на ПК за счет эксплуатации уязвимости, червь-шифровальщик WannaCry зашифровывает все файлы и документы определенных форматов, выполняя удаленные команды, отправляемые по протоколу SMB, и распространяясь на другие компьютеры Windows в сети.

Сценарий NoMoreCry Tool создает пустой файл с тем же именем одного из файлов, созданных вредоносным кодом, без каких-либо разрешений внутри нескольких папок с целью, описанной ранее. Следует обратить внимание, что этот сценарий остановит выполнение шифровальщика только в том случае, если он запущен из одной из папок, включенных в bat-скрипт. При необходимости можно добавить больше папок в bat-скрипт.

Разработчик отмечает, что инструмент должен запускаться после каждого перезапуска системы. Этот процесс может быть автоматизирован путем изменения реестра Windows или путем реализации надлежащих политик в домене. Важно отметить, что этот инструмент не предназначен для очистки зараженных компьютеров.