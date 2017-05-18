Cybereason RansomFree для Windows

Cybereason RansomFree 2.2.7.0

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Описание Cybereason RansomFree 2.2.7.0Описание   Скачать Cybereason RansomFree 2.2.7.0СКАЧАТЬ (4,27 Мб) Скриншоты Cybereason RansomFree 2.2.7.0Скриншоты (2)   Статистика Cybereason RansomFree 2.2.7.0Статистика   Отзывы о Cybereason RansomFree 2.2.7.0Отзывы (0)  
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Cybereason RansomFree - бесплатный инструмент для защиты компьютеров Windows, сетевых и общих дисков от троянов-шифровальщиков (включая WannaCry, а также Locky, Cryptowall, TeslaCrypt, Jigsaw и Cerber). Утилита, для обнаружения вредоносов, использует поведенческий анализ и не требует обновления сигнатур.

При обнаружении попытки шифрования файлов, программа блокирует данный процесс и предлагает пользователю разрешить выполнение действия или прекратить его и удалить источник.

Программа может без проблем работать совместно с антивирусной защитой, при этом не оказывая влияния на системные ресурсы.

Скриншоты Cybereason RansomFree:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных
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Отзывы о программе Cybereason RansomFree

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