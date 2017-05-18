Cybereason RansomFree - бесплатный инструмент для защиты компьютеров Windows, сетевых и общих дисков от троянов-шифровальщиков (включая WannaCry, а также Locky, Cryptowall, TeslaCrypt, Jigsaw и Cerber). Утилита, для обнаружения вредоносов, использует поведенческий анализ и не требует обновления сигнатур.

При обнаружении попытки шифрования файлов, программа блокирует данный процесс и предлагает пользователю разрешить выполнение действия или прекратить его и удалить источник.

Программа может без проблем работать совместно с антивирусной защитой, при этом не оказывая влияния на системные ресурсы.