XSpider 7.8
XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях
Folder Lock 7.6.9
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и
ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 Free
ChrisPC Anonymous Proxy позволит вам анонимно находиться в сети Интернет, быстро подключаться к прокси-серверам из более чем 50 стран и быстро менять IP-адрес.
Anvide Seal Folder 5.30
Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок
ZenVPN 2.0.5
ZenVPN - бесплатный анонимайзер, который позволяет скрыть реальное местоположение пользователя и шифрует весь Интернет-трафик. Благодаря направлению трафика через
TrueCrypt 7.2
TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации путем создания в реальном времени (на лету) виртуальных зашифрованных