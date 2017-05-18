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World of Tanks Статистика для Android

World of Tanks Статистика 2.0.7 для Android

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Описание World of Tanks Статистика 2.0.7 для AndroidОписание   Скачать World of Tanks Статистика 2.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (4,15 Мб) Скриншоты World of Tanks Статистика 2.0.7 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика World of Tanks Статистика 2.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о World of Tanks Статистика 2.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
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World of Tanks Статистика - это мобильное продолжение сервиса wots.com.ua для отображения статистики игрока в World of Tanks, которое будет полезно как непосредственно игроку, так и тем, кто занимается подбором игроков в клан, роту, команду и т.д.

С помощью приложения можно всегда оперативно сможете оценить свои (или другого игрока) возможности и потенциал. Присутствует возможность сравнения своих показателей с другими игроками.

Основные возможности:

  • Все популярные рейтинги (РЭ, WN8, WN7, WN6, Бронесайт).
  • Рейтинги по уровням.
  • Рейтинги по типам танков.
  • Рейтинги по нациям.
  • Рейтинги для каждого танка в отдельности.
  • Сравнение игроков.
Скриншоты World of Tanks Статистика:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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Отзывы о программе World of Tanks Статистика

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