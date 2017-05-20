Opera 42.7.2246.114996 для Android
Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и
Opera Max 2.7.11 для Android
Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте
Firefox 53.0.1 для Android
Firefox — один из наиболее популярных браузеров для ПК добрался и до платформы Android. Android-версия Firefox поддерживает работу с вкладками, настройку стартовой
Opera Mini 25.0.2254.116879 для Android
Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик
Google Chrome 58.0.3029.83 для Android
Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически
UC Browser Mini 10.7.2.757 для Android
UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel. Браузер содержит лишь