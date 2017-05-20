Orfox для Android

Orfox 1.2.1 для Android

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Описание Orfox 1.2.1 для AndroidОписание   Скачать Orfox 1.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (33,64 Мб) Скриншоты Orfox 1.2.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Orfox 1.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Orfox 1.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Orfox - удобный и безопасный браузер, разработанный на основе Firefox, который поможет сохранить анонимность при просмотре веб-страниц, путем шифрования трафика в сети Tor.

Приложение осуществляет защиту путем переадресации трафика через распределенную сеть серверов запущенных пользователями со всего мира: оно не допускает наблюдения за вашим Интернет соединением, не дает возможности узнать какие сайты вы посещаете, препятствует сайтам узнавать ваше физическое местоположение, а также позволяет обходить блокировку различных Интернет-ресурсов.

Кроме этого программа не сохраняет историю просмотров и куки, не дает загрузить некоторые файлы из-за отключенных по умолчанию скриптов, содержит по умолчанию расширения NoScript и HTTPSEverywhere, которые кроме увеличения безопасности пользователя, помогают добиться повышенной скорости загрузки веб-страниц.

Для полноценной работы приложения рекомндуется установить утилиту для работы с прокси Orbot.

Ключевые особенности приложения:

  • Поисковая система по умолчанию DuckDuckGo (не содержит механизмов слежения за пользователем).
  • Включает в себя расширения NoScript и HTTPSEverywhere.
  • Наличие вкладок, панели закладок и менеджера загрузок.
  • Наличие режима приватного просмотра.
  • Поддержка плагинов.
  • Выбор поисковой системы.
  • Возможность настройки размера текста.
  • Возможность импорта закладок и истории.
  • Функция очистки истории браузера, поисковой истории, загрузок, куки, кэша и пр.
Скриншоты Orfox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры - другое
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