Orfox - удобный и безопасный браузер, разработанный на основе Firefox, который поможет сохранить анонимность при просмотре веб-страниц, путем шифрования трафика в сети Tor.

Приложение осуществляет защиту путем переадресации трафика через распределенную сеть серверов запущенных пользователями со всего мира: оно не допускает наблюдения за вашим Интернет соединением, не дает возможности узнать какие сайты вы посещаете, препятствует сайтам узнавать ваше физическое местоположение, а также позволяет обходить блокировку различных Интернет-ресурсов.

Кроме этого программа не сохраняет историю просмотров и куки, не дает загрузить некоторые файлы из-за отключенных по умолчанию скриптов, содержит по умолчанию расширения NoScript и HTTPSEverywhere, которые кроме увеличения безопасности пользователя, помогают добиться повышенной скорости загрузки веб-страниц.

Для полноценной работы приложения рекомндуется установить утилиту для работы с прокси Orbot.

Ключевые особенности приложения: