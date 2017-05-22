DePass Micro для Windows

DePass Micro 1.1.1.121

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Описание DePass Micro 1.1.1.121Описание   Скачать DePass Micro 1.1.1.121СКАЧАТЬ (663 Кб) Скриншоты DePass Micro 1.1.1.121Скриншоты (1)   Статистика DePass Micro 1.1.1.121Статистика   Отзывы о DePass Micro 1.1.1.121Отзывы (0)  
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DePass Micro - многофункциональное решение для Windows по расшифровке паролей.

Приложение автоматически находит и мгновенно расшифровывает пароли из более чем 100+ популярных браузеров включая Google Chrome, Chromium, Comodo Dragon, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Яндекс.Браузер и другие, при этом, не требуя вмешательства пользователя.

Имеется возможность запуска программы с помощью командной строки и автоматически в скрытом режиме сохранять все пароли и логины в текстовый файл.

Скриншоты DePass Micro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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