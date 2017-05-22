DePass Micro - многофункциональное решение для Windows по расшифровке паролей.

Приложение автоматически находит и мгновенно расшифровывает пароли из более чем 100+ популярных браузеров включая Google Chrome, Chromium, Comodo Dragon, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Яндекс.Браузер и другие, при этом, не требуя вмешательства пользователя.

Имеется возможность запуска программы с помощью командной строки и автоматически в скрытом режиме сохранять все пароли и логины в текстовый файл.