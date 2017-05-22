Deezer для Android

Deezer 5.4.5.145 для Android

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Описание Deezer 5.4.5.145 для AndroidОписание   Скачать Deezer 5.4.5.145 для AndroidСКАЧАТЬ (19,16 Мб) Скриншоты Deezer 5.4.5.145 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Deezer 5.4.5.145 для AndroidСтатистика   Отзывы о Deezer 5.4.5.145 для AndroidОтзывы (0)  
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Deezer Music – вместе с приложением вы получаете доступ к более 40 миллионам треков различных стилей и направлений. Соберите собственную коллекцию музыки, узнавайте о новинках и раннее незнакомых исполнителях благодаря персональным рекомендациям.

Основные возможности приложения включают:

  • Персональный плейлист FLOW, основанный на ваших предпочтениях.
  • Создание неограниченного количества плейлистов самим пользователем.
  • Поиск каналов с музыкой различных стилей.
  • Тексты песен.
  • Миксы на основе трека.

Используйте приложение на всех устройствах, что бы слушать любимую музыку из различных источников в любом месте.

Скриншоты Deezer:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
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Отзывы о программе Deezer

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