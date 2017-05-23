Древо Жизни 4.7 (от 26.02.2015)
Древо Жизни — это программа для хранения и отображения информации о людях, имеющих родственные отношения. Жизнь человека представляется последовательностью событий.
Family Tree Builder 8.0.8367
Family Tree Builder - одна из лучших программ для составления своего генеалогического древа и исследования семейной истории
Семейная летопись 5.4
Семейная летопись - Программа для построения генеалогического дерева, сохранения и просмотра фотоальбома вашей семьи, определения родственных связей и степеней
Генеалогическое древо семьи 1.0.5
Генеалогическое древо семьи - Программа предназначена для создания истории и генеалогического древа семьи. Включает в себя список членов семьи, их фотографии и
GenealogMap 3.0
GenealogMap - при помощи этой программы Вы сможете составить генеалогическую карту своей семьи, вносить и пополнять сведения о родственниках, хранить фотографии
МояСемья 1.95.323
MyFamily - программа, с помощью которой вы сможете легко сохранить семейные фото, традиции, построить генеалогическое дерево и увидеть всю большую семью, которую