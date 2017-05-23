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Генеалогическое древо семьи (Windows 10) для Windows

Генеалогическое древо семьи (Windows 10) 1.1.3.9

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Описание Генеалогическое древо семьи (Windows 10) 1.1.3.9Описание   Скачать Генеалогическое древо семьи (Windows 10) 1.1.3.9СКАЧАТЬ (61,72 Мб) Скриншоты Генеалогическое древо семьи (Windows 10) 1.1.3.9Скриншоты (9)   Статистика Генеалогическое древо семьи (Windows 10) 1.1.3.9Статистика   Отзывы о Генеалогическое древо семьи (Windows 10) 1.1.3.9Отзывы (0)  
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Генеалогическое древо семьи - программа предназначена для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью Вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото и видео материалы. Программа проста и легка в освоении.

Функции программы:

  • составление жизнеописания каждого члена семьи;
  • сохранение истории семьи;
  • построение всеобщего генеалогического древа;
  • построение персональной генеалогической ветви;
  • построение древа 3D;
  • составление поколенной росписи;
  • составление общего и персонального фотоальбома семьи;
  • составление общего и персонального видеоархива семьи;
  • хранение копий документов;
  • архивирование и разархивирование в ZIP;
  • экспорт/Импорт GEDCOM.
Скриншоты Генеалогическое древо семьи (Windows 10):

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 199 руб.
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
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Категории программыГенеалогия
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