Семейная летопись - Программа для построения генеалогического дерева, сохранения и просмотра фотоальбома вашей семьи, определения родственных связей и степеней

Family Tree Builder - одна из лучших программ для составления своего генеалогического древа и исследования семейной истории

Древо Жизни — это программа для хранения и отображения информации о людях, имеющих родственные отношения. Жизнь человека представляется последовательностью событий.

Генеалогическое древо семьи 1.0.5

Генеалогическое древо семьи - Программа предназначена для создания истории и генеалогического древа семьи. Включает в себя список членов семьи, их фотографии и

GenealogMap 3.0

GenealogMap - при помощи этой программы Вы сможете составить генеалогическую карту своей семьи, вносить и пополнять сведения о родственниках, хранить фотографии

МояСемья 1.95.323

MyFamily - программа, с помощью которой вы сможете легко сохранить семейные фото, традиции, построить генеалогическое дерево и увидеть всю большую семью, которую