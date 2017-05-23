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Фамильные коллекции (Windows 10) для Windows

Фамильные коллекции (Windows 10) 1.1.0.1

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Описание Фамильные коллекции (Windows 10) 1.1.0.1Описание   Скачать Фамильные коллекции (Windows 10) 1.1.0.1СКАЧАТЬ (25,68 Мб) Скриншоты Фамильные коллекции (Windows 10) 1.1.0.1Скриншоты (7)   Статистика Фамильные коллекции (Windows 10) 1.1.0.1Статистика   Отзывы о Фамильные коллекции (Windows 10) 1.1.0.1Отзывы (0)  
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Фамильные коллекции - приложение предназначено для систематизации предметов семейной коллекции. Позволяет упорядочить коллекцию. Добавить описание, фотографии предметов, видео информацию. Хранит копии документов о предмете коллекции.

Функции:

  • подробное описание предмета коллекции
  • фотографии, копии документов и видео предмета коллекции
  • отправка информации на E-mail, Facebook, Twitter, VKontakte о предмете коллекции
Скриншоты Фамильные коллекции (Windows 10):

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 199 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование
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Отзывы о программе Фамильные коллекции (Windows 10)

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