SurfEasy VPN для Android

SurfEasy VPN 4.0.5 для Android

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Описание SurfEasy VPN 4.0.5 для AndroidОписание   Скачать SurfEasy VPN 4.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (22,21 Мб) Скриншоты SurfEasy VPN 4.0.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика SurfEasy VPN 4.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о SurfEasy VPN 4.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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SurfEasy VPN - бесплатный VPN-клиент, который обеспечивает вам анонимный и безопасный веб-серфинг без ведения логов с первоклассной защитой, который защищает вашу персональную информацию и шифрует все передаваемые данные.

Присутствует возможность обезопасить себя на всех ваших Android устройствах (можно подключить до пяти устройств) в любом месте, где вы окажетесь.

Ключевые возможности:

  • Онлайн-поддержка пользователей.
  • Защита точек доступа Wi-Fi.
  • Шифрование всего трафика на мобильном устройстве.
  • Более десяти стран, включая США и Великобританию.
  • Скрытие IP-адреса и географического местоположения.
  • Просмотр сайтов анонимно, избегая отслеживания.
  • Доступ к заблокированным сайтам из любой точки мира.
  • Обход брандмауэров для веб-серфинга без ограничений.
  • Разблокирование любимых сайтов и приложений.
Скриншоты SurfEasy VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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