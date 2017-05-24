VMemo для Android

VMemo 1.0.1 для Android

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Описание VMemo 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать VMemo 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,33 Мб) Скриншоты VMemo 1.0.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика VMemo 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о VMemo 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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VMemo - это приложение, которое поможет узнать кто удалился из друзей ВКонтакте.

  • Не требует авторизации. (Можно использовать, даже если вы не зарегистрированы на этом сайте)
  • Возможность отслеживать изменение списка друзей любого пользователя.
  • Проверка онлайн статуса любого пользователя.
  • Приложение гарантированно не собирает личную информацию о пользователях. (Для работы приложения не нужна авторизация)
  • Приложение абсолютно бесплатно и без рекламы.

ВНИМАНИЕ! Это не официальное приложение, которое не имеет никакого отношения к социальной сети ВКонтакте. Имя и товарный знак ВКонтакте являются собственностью правообладателей.

Скриншоты VMemo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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