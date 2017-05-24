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Racing Horizon для Android

Racing Horizon 1.0.8 для Android

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Описание Racing Horizon 1.0.8 для AndroidОписание   Скачать Racing Horizon 1.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (93,19 Мб) Скриншоты Racing Horizon 1.0.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Racing Horizon 1.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Racing Horizon 1.0.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Racing Horizon – красочные локации, яркие и быстрые машины могут надолго увлечь любителей гонок. Выполняйте задания, участвуйте в онлайн-гонках с игроками со всего мира или попробуйте сбежать от назойливых полицейских.

Особенности игры включают:

  • Одиночные задания в режиме карьеры и мультиплеер для игры с пользователями со всего мира.
  • Режим полицейской погони.
  • Гоночный заезд на время.
  • Свободный режим для езды без стресса.
  • Уникальное звуковое сопровождение для каждого автомобиля.
  • Внешнее и внутреннее улучшение автомобиля.
  • Функция «Slow Motion» для ювелирных обгонов.
  • Различные погодные условия влияют на итоговый заработок.
Скриншоты Racing Horizon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
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