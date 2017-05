Оцените программу!

5 DFX Audio Enhancer - отличное приложение, которое позволяет существенно улучшить качество звука в различных приложениях (Winamp, WMP, Skype, VLC Player, iTunes и др.) и онлайн сервисах (YouTube, Vimeo, Netflix, Last.fm и т.д.). Программа улучшает качество звука за счет совершенствования его частотных характеристик. Добавляется режим глубокого звука и супербаса, присутствует 10-полосный эквалайзер, спект анализатор, имеются встроенные пресеты, несколько режимов воспроизведения и многое другое. Основные возможности: Интуитивно понятный интерфейс.

Пресеты для всех музыкальных жанров.

10-полосный эквалайзер.

Сменные скины.

Высокая точность воспроизведения.

Восстановление глубины стерео звучания.

Объемный 3D звук.

Режим глубокого звука и супербаса.

Увеличение громкости звука, не изменяя при этом динамический диапазон.

Улучшение звучания на различных онлайн-ресурсах, включая YouTube, Pandora, Netflix, Hulu, CNN, ESPN, Last.fm, Vimeo, Dailymotion, Facebook, Yahoo!, Google+, Amazon.com, Google Play, iTunes Movie Trailers, TuneIn, Grooveshark, MOG, VEVO, Rdio, Rhapsody, Flickr, Deezer, Slacker Radio, Jango, SoundCloud, Songza, Turntable.fm, iHeartRadio, SiriusXM Internet Radio и т.д.

Поддержка таких приложений как iTunes, Spotify, Windows Media Player, Winamp, VirtualDJ, VLC media player, Media Player Classic, QuickTime Player, RealPlayer, Rhapsody Software, JetAudio, GOM Player, MediaMonkey, DivX Player, foobar2000, KMPlayer, Songbird, BS.Player, JRiver Media Center, Pandora One, Last.fm Scrobbler и пр.

Поддержка приложений для голосового общения (Skype, Google Chat, Hangouts, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, Camfrog, Paltalk, GoToMeeting, WebEx Meetings, Adobe Connect и др.).

Улучшение звучания в разных играх, например Zynga, Angry Birds, Yahoo! Games, Games.com, Addicting Games, Miniclip, Nickelodeon Games, Shockwave.com, PBS Kids Games, Pogo.com, MSN Games, Disney Games, Cartoon Network Games, World of Warcraft, Guild Wars, Diablo, The Sims, SimCity, Starcraft, Madden NFL и т.п.

Улучшение качества звука при просмотре DVD и Blu-ray фильмов.

Несколько режимов воспроизведения.

Наличие динамического анализатора звукового спектра.

Поддержка 5.1/7.1-аудиосистем и многое другое.