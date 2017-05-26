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Генеалогическое древо семьи - программа предназначена для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью Вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото и видео материалы. Программа проста и легка в освоении, имеет понятный и красивый интерфейс. Функции программы: составление списка людей;

составление жизнеописания каждого члена семьи;

сохранение истории семьи;

построение генеалогического древа (2D, 3D);

построение генеалогического ветви (2D, 3D);

построение круговой генеалогической таблицы;

составление поколенной росписи;

составление общего и персонального фотоальбома семьи;

составление общего и персонального видеоархива семьи;

сохранение данных в архиве;

экспорт/импорт GEDCOM.

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В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app