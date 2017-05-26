Генеалогическое древо семьи - программа предназначена для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью Вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото и видео материалы. Программа проста и легка в освоении, имеет понятный и красивый интерфейс.
Функции программы:
составление списка людей;
составление жизнеописания каждого члена семьи;
сохранение истории семьи;
построение генеалогического древа (2D, 3D);
построение генеалогического ветви (2D, 3D);
построение круговой генеалогической таблицы;
составление поколенной росписи;
составление общего и персонального фотоальбома семьи;
составление общего и персонального видеоархива семьи;
сохранение данных в архиве;
экспорт/импорт GEDCOM.
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