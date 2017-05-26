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Генеалогическое древо семьи для iOS

Генеалогическое древо семьи 3.1 для iPhone, iPad

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Описание Генеалогическое древо семьи 3.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Генеалогическое древо семьи 3.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (30,76 Мб) Скриншоты Генеалогическое древо семьи 3.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Генеалогическое древо семьи 3.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Генеалогическое древо семьи 3.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Генеалогическое древо семьи - программа предназначена для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью Вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото и видео материалы. Программа проста и легка в освоении, имеет понятный и красивый интерфейс.

Функции программы:

  • составление списка людей;
  • составление жизнеописания каждого члена семьи;
  • сохранение истории семьи;
  • построение генеалогического древа (2D, 3D);
  • построение генеалогического ветви (2D, 3D);
  • построение круговой генеалогической таблицы;
  • составление поколенной росписи;
  • составление общего и персонального фотоальбома семьи;
  • составление общего и персонального видеоархива семьи;
  • сохранение данных в архиве;
  • экспорт/импорт GEDCOM.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Генеалогическое древо семьи:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГенеалогия
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Отзывы о программе Генеалогическое древо семьи

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