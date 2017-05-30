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Генеалогические деревья семей для iOS

Генеалогические деревья семей 1.1 для iPhone, iPad

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Описание Генеалогические деревья семей 1.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Генеалогические деревья семей 1.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (55,86 Мб) Скриншоты Генеалогические деревья семей 1.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Генеалогические деревья семей 1.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Генеалогические деревья семей 1.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Генеалогические деревья семей - программа формирует список семейств и состав семьи. Она предназначен для хранения семейной истории и построения генеалогического древа. Сохраняет фотографии и видео документы.

Функции программы:

  • составление списка семейств;
  • составление списка лиц в семьях;
  • описание семьи и биография людей;
  • построение генеалогического древа (2D, 3D);
  • построение генеалогической ветви (2D, 3D);
  • построение кольцевой генеалогической таблицы;
  • составление списка поколений;
  • составление семейных и личных фотоальбомов;
  • составление семейных и личных видеоархивов;
  • экспорт / импорт данных в архив;
  • экспорт / импорт GEDCOM.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Генеалогические деревья семей:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГенеалогия
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Отзывы о программе Генеалогические деревья семей

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