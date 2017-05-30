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5 Генеалогические деревья семей - программа формирует список семейств и состав семьи. Она предназначен для хранения семейной истории и построения генеалогического древа. Сохраняет фотографии и видео документы. Функции программы: составление списка семейств;

составление списка лиц в семьях;

описание семьи и биография людей;

построение генеалогического древа (2D, 3D);

построение генеалогической ветви (2D, 3D);

построение кольцевой генеалогической таблицы;

составление списка поколений;

составление семейных и личных фотоальбомов;

составление семейных и личных видеоархивов;

экспорт / импорт данных в архив;

экспорт / импорт GEDCOM. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app