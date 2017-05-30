Генеалогические деревья семей - программа формирует список семейств и состав семьи. Она предназначен для хранения семейной истории и построения генеалогического древа. Сохраняет фотографии и видео документы.
Функции программы:
составление списка семейств;
составление списка лиц в семьях;
описание семьи и биография людей;
построение генеалогического древа (2D, 3D);
построение генеалогической ветви (2D, 3D);
построение кольцевой генеалогической таблицы;
составление списка поколений;
составление семейных и личных фотоальбомов;
составление семейных и личных видеоархивов;
экспорт / импорт данных в архив;
экспорт / импорт GEDCOM.
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