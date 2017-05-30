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5 Родословная животного - программа предназначена для создания родословной животных. Ведение списка животных, их фотографии и видеофильмов. Функции программы: Составление списка животных;

Строительство родословной животного;

Строительство родословной ветви животного;

Составление списка поколений;

Составление общего и персонального фотоальбома;

Составление общего и персонального видео архива;

Сохранение данных в архиве. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app