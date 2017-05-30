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Родословная животного для iOS

Родословная животного 2.3 для iPhone, iPad

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Описание Родословная животного 2.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Родословная животного 2.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (30,57 Мб) Скриншоты Родословная животного 2.3 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Родословная животного 2.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Родословная животного 2.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Родословная животного - программа предназначена для создания родословной животных. Ведение списка животных, их фотографии и видеофильмов.

Функции программы:

  • Составление списка животных;
  • Строительство родословной животного;
  • Строительство родословной ветви животного;
  • Составление списка поколений;
  • Составление общего и персонального фотоальбома;
  • Составление общего и персонального видео архива;
  • Сохранение данных в архиве.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Родословная животного:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЖивотные
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