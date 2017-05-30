Родословная животного - программа предназначена для создания родословной животных. Ведение списка животных, их фотографии и видеофильмов.
Функции программы:
Составление списка животных;
Строительство родословной животного;
Строительство родословной ветви животного;
Составление списка поколений;
Составление общего и персонального фотоальбома;
Составление общего и персонального видео архива;
Сохранение данных в архиве.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app