App Lock для Android

App Lock 1.0.3 для Android

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Описание App Lock 1.0.3 для AndroidОписание   Скачать App Lock 1.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (2,79 Мб) Скриншоты App Lock 1.0.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика App Lock 1.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о App Lock 1.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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App Lock - простой в использовании блокировщик, установленных на мобильное Android-устройство, приложений с помощью ПИН-кода, шаблона или отпечатка пальца (в этом случае необходимо наличие версии Android 6.0 или выше).

Пользователь может выбирать тип аутентификации и блокировки, изменять тему оформления, скрывать/отображать статус бар и многое другое.

Скриншоты App Lock:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛокеры
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