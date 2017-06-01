Программы для Android » Игры » Головоломки » Слова из слова 2 1.0.0 для Android
Слова из слова 2 для Android

Слова из слова 2 1.0.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Слова из слова 2 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Слова из слова 2 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3,49 Мб) Скриншоты Слова из слова 2 1.0.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Слова из слова 2 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Слова из слова 2 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Слова из слова 2 - составляйте слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть существительными любого рода в единственном числе. Чтобы открыть следующий уровень, необходимо угадать 70% слов текущего уровня.

За угаданные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в угаданном слове. Ведется подсчет баллов по каждому уровню, а также общий счет. Если тапнуть на одном из угаданных слов, откроется окно со значением слова. Там же можно найти значение слова в WEB.

При необходимости можно получить подсказку, для чего нужно тапнуть на любом неугаданном слове. За подсказку снимаются двойные баллы.

Скриншоты Слова из слова 2:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические - Настольные
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Слово за слово 3.2.3 для Android

Слово за слово - увлекательная развивающая игра в слова с друзьями, в которой необходимо составить как можно больше слов за отведенные 2 минуты

Best Fiends 4.4.0 для Android

Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься

Sudoku Free 1.46 для Android

Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих

Миллионер 7.1.12 для Android

Миллионер — уверены, что сила ваших знаний превосходит знания других людей? Тогда попробуйте свои силы в популярной викторине, которая славится каверзными вопросами.

Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android

Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему

Magic: Puzzle Quest 2.1.1.17106 для Android

Magic: The Gathering – Puzzle Quest – карточную игру совместили с головоломкой «три в ряд». Соберите самую сильную колоду, используйте Planeswalker-ов и собирайте

скачать Adguard

Отзывы о программе Слова из слова 2

Admin

Отзывов о программе Слова из слова 2 1.0.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 