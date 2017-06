Слово за слово 3.2.3 для Android Слово за слово - увлекательная развивающая игра в слова с друзьями, в которой необходимо составить как можно больше слов за отведенные 2 минуты Best Fiends 4.4.0 для Android Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься Sudoku Free 1.46 для Android Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих

Миллионер 7.1.12 для Android Миллионер — уверены, что сила ваших знаний превосходит знания других людей? Тогда попробуйте свои силы в популярной викторине, которая славится каверзными вопросами. Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему Magic: Puzzle Quest 2.1.1.17106 для Android Magic: The Gathering – Puzzle Quest – карточную игру совместили с головоломкой «три в ряд». Соберите самую сильную колоду, используйте Planeswalker-ов и собирайте