Adobe Scan - мобильное приложение для iPhone и iPad, превращающее смартфон или планшет в портативный сканер, которое будет полезно пользователям, много работающих с документами.
Пользоваться программой очень просто: достаточно запустить приложение, навести встроенную камеру на документ, после чего автоматически создается его цифровая копию с возможностью редактирования.
Программа позволяет сохранять в PDF различные документы, умеет автоматически определять границы документа и улучшать качество сканируемого контента и многое другое.
Ключевые особенности приложения:
Простота использования.
Возможность редактирования отсканированных документов.
Возможность сохранять в PDF заметки, написанные от руки, распечатанные документы, визитки, фотографии, страницы книг и журналов, объявления, слайды с презентации
Автоматическая синхронизация через Adobe Document Cloud.
Наличие функции распознавания и редактирования текста на отсканированных документах.
Наличие системы машинного обучения Adobe Sensei, позволяющей приложению автоматически определить границы документа и улучшить качество сканируемого контента.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app