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Adobe Scan для iOS

Adobe Scan 17.05.31 для iPhone, iPad

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Описание Adobe Scan 17.05.31 для iPhone, iPadОписание   Скачать Adobe Scan 17.05.31 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (93,16 Мб) Скриншоты Adobe Scan 17.05.31 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Adobe Scan 17.05.31 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Adobe Scan 17.05.31 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Adobe Scan - мобильное приложение для iPhone и iPad, превращающее смартфон или планшет в портативный сканер, которое будет полезно пользователям, много работающих с документами.

Пользоваться программой очень просто: достаточно запустить приложение, навести встроенную камеру на документ, после чего автоматически создается его цифровая копию с возможностью редактирования.

Программа позволяет сохранять в PDF различные документы, умеет автоматически определять границы документа и улучшать качество сканируемого контента и многое другое.

Ключевые особенности приложения:

  • Простота использования.
  • Возможность редактирования отсканированных документов.
  • Возможность сохранять в PDF заметки, написанные от руки, распечатанные документы, визитки, фотографии, страницы книг и журналов, объявления, слайды с презентации
  • Автоматическая синхронизация через Adobe Document Cloud. 
  • Наличие функции распознавания и редактирования текста на отсканированных документах.
  • Наличие системы машинного обучения Adobe Sensei, позволяющей приложению автоматически определить границы документа и улучшить качество сканируемого контента.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adobe Scan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Adobe Scan

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