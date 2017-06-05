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Face Swap для Android

Face Swap 1.0.0 для Android

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Описание Face Swap 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Face Swap 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (18,47 Мб) Скриншоты Face Swap 1.0.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Face Swap 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Face Swap 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Face Swap - бесплатное приложение от компании Microsoft, благодаря которому у пользователей появляется отличная возможность примерить на себя образ модели, популярного актёра или персонажа фильма.

Программа очень проста в использовании - достаточно сделать селфи, а дальше приложение все сделает самостоятельно, используя фирменную технологию распознавания лиц и поиск изображений в Bing. После этого утилита автоматически распознает лицо, которое можно будет вставить в любое другое изображение, найденное через встроенный поиск.

Также программа умеет подстраивать тон кожи, условия освещения, поворот и наклон головы, что выгодно отличает ее от множества аналогов на рынке мобильных приложений.

Скриншоты Face Swap:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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