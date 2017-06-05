UC Browser для iOS

UC Browser 10.8.9.968 для iPhone, iPad

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Описание UC Browser 10.8.9.968 для iPhone, iPadОписание   Скачать UC Browser 10.8.9.968 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (89,06 Мб) Скриншоты UC Browser 10.8.9.968 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика UC Browser 10.8.9.968 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о UC Browser 10.8.9.968 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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UC Browser – бесплатный веб-браузер для мобильных iOS-устройств, который предлагает пользователям функцию быстрой загрузки любимых веб-сайтов, возможность сохранения данных и интегрированный блокировщик рекламы.

Также программа обеспечивает плавный просмотр с меньшим потреблением трафика, присутствует режим Facebook, Ночной режим, режим Инкогнито, синхронизация на всех устройствах и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  • Быстрый просмотр страниц, видео и загрузка файлы.
  • Улучшенное потоковое видео, блокировка рекламы и экономия трафика.
  • Интуитивно понятный интерфейс.
  • Мощный блокировщик рекламы.
  • Видео в мини-окне.
  • Встроенный сканер QR-кодов, который может автоматически распознавать любой QR-код с камеры.
  • Поддержка 3D Touch.
  • Экономия до 60% трафика.
  • Быстрый режим, за счет технологии сжатия данных.
  • Ночной режим и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты UC Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыБраузеры
 Программа UC Browser отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе UC Browser

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