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5 Ghostery - приватный браузер для мобильных iOS-устройств, который увеличивает конфиденциальности, защищает персональные данные и увеличивает скорость загрузки страниц. Приложение позволяет блокировать веб-трекеры на сайтах, которые вы посещаете, тем самым сводя к минимуму доступ третьих сторон к вашим персональным данным через инструменты слежения. Кроме этого благодаря своему небольшому размеру и малому потреблению системных ресурсов, программа, в отличие от большинства аналогов, продлевает срок службы аккумуляторной батареи. Основные характеристики: Индивидуальное управление трекерами (мгновенный обзор трекеров на каждом посещаемом сайте, с возможностью выборочной блокировки).

Самая большая база данных веб-трекеров (более чем 2200 трекеров и 4500 скриптов).

Возможность в один клик отключиться от всех трекеров.

Возможность в один клик очистить куки и кэш.

Безопасный поиск с использованием поисковой системы DuckDuckGo. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Ghostery для Chrome, Opera, Firefox

Ghostery Privacy Browser для Android