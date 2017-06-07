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Adblock Plus - полезное приложение для iPhone и iPad, с помощью которого можно избавиться от надоедливых объявлений в Safari на своем мобильном устройстве.
Благодаря блокированию рекламы создаются препятствия для проникновения опасного содержимого (вредоносных кодов и программ слежения, которые могут скрываться за рекламными объявлениями), уменьшается риск заражения вредоносными программами, а также усиливается защита личной информации от несанкционированного доступа.
Ключевые особенности программы:
- Назойливая реклама блокируется, по умолчанию демонстрируются некоторые ненавязчивые рекламные объявления.
- Возможность изменять настройки.
- Более эффективный просмотр интернет-страниц.
- Сохранность персональных данных и продление времени работы батареи.
- Совместимость с устройствами под управлением iOS 9, включая iPhone 4s и более поздние модели, iPad 2 и более поздние модели, iPad mini и более поздние модели (более ранние (не 64-битные) устройства, такие как iPhone 4 или iPad, не поддерживаются).
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app