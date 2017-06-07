Adblock Plus - полезное приложение для iPhone и iPad, с помощью которого можно избавиться от надоедливых объявлений в Safari на своем мобильном устройстве.

Благодаря блокированию рекламы создаются препятствия для проникновения опасного содержимого (вредоносных кодов и программ слежения, которые могут скрываться за рекламными объявлениями), уменьшается риск заражения вредоносными программами, а также усиливается защита личной информации от несанкционированного доступа.

Ключевые особенности программы: