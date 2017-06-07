Программы для iOS » Безопасность » Система » Adblock Plus 1.1.0 для iPhone, iPad
Adblock Plus для iOS

Adblock Plus 1.1.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Adblock Plus 1.1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Adblock Plus 1.1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (29,79 Мб) Скриншоты Adblock Plus 1.1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Adblock Plus 1.1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Adblock Plus 1.1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Adblock Plus - полезное приложение для iPhone и iPad, с помощью которого можно избавиться от надоедливых объявлений в Safari на своем мобильном устройстве.

Благодаря блокированию рекламы создаются препятствия для проникновения опасного содержимого (вредоносных кодов и программ слежения, которые могут скрываться за рекламными объявлениями), уменьшается риск заражения вредоносными программами, а также усиливается защита личной информации от несанкционированного доступа.

Ключевые особенности программы:

  • Назойливая реклама блокируется, по умолчанию демонстрируются некоторые ненавязчивые рекламные объявления.
  • Возможность изменять настройки.
  • Более эффективный просмотр интернет-страниц.
  • Сохранность персональных данных и продление времени работы батареи.
  • Совместимость с устройствами под управлением iOS 9, включая iPhone 4s и более поздние модели, iPad 2 и более поздние модели, iPad mini и более поздние модели (более ранние (не 64-битные) устройства, такие как iPhone 4 или iPad, не поддерживаются).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adblock Plus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСистема
ТОП-сегодня раздела "Система"
 
скачать Adguard

Отзывы о программе Adblock Plus

Admin

Отзывов о программе Adblock Plus 1.1.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 