Geekbench для iOS

Geekbench 4.1.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Geekbench 4.1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Geekbench 4.1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (90,63 Мб) Скриншоты Geekbench 4.1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Geekbench 4.1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Geekbench 4.1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Geekbench - популярный бенчмарк для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно быстро и легко узнать насколько мощный ваш девайс. Отображает основную информацию об операционной системе, предлагает несколько тестов, имитирующих реальную загрузку устройства для определения производительности процессора.

Показывает вычислительную мощность всех ядер в режиме Multi-Core, Single-Core, быстродействие оперативной памяти, а также присутствует возможность протестировать аккумуляторную батарею.

Полученные результаты можно сравнить с другими устройствами и поделиться ими с пользователями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Geekbench:

Статус программы Платная | Цена: 75 руб.
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты
ТОП-сегодня раздела "Бенчмарки, тесты"
 

Linpack Benchmark 1.4 для iPhone, iPad, iPod

Linpack Benchmark - утилита представляет собой бенчмарк, который измеряет производительность системы при работе с плавающей точкой. Чем большее количество прогонов

Speed Test X 7.0.4 для iPhone, iPad

Speed Test X - приложения для тестирования скорости Вашего интернет-соединения при использовании 3G, 4G, LTE и WiFi сетей

скачать Adguard

Отзывы о программе Geekbench

Admin

Отзывов о программе Geekbench 4.1.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 