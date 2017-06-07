Geekbench - популярный бенчмарк для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно быстро и легко узнать насколько мощный ваш девайс. Отображает основную информацию об операционной системе, предлагает несколько тестов, имитирующих реальную загрузку устройства для определения производительности процессора.
Показывает вычислительную мощность всех ядер в режиме Multi-Core, Single-Core, быстродействие оперативной памяти, а также присутствует возможность протестировать аккумуляторную батарею.
Полученные результаты можно сравнить с другими устройствами и поделиться ими с пользователями.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app